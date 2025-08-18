Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, κάλεσε το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις κινδυνεύουν να υπονομεύσουν την εύθραυστη πρόοδο προς τη σταθερότητα.

«Πιστεύω ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει κάνει το καθήκον της. Έκανε το πρώτο βήμα. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι το Ισραήλ να ανταποκριθεί αναλόγως», δήλωσε ο Μπάρακ στη Βηρυτό τη Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν.

Η ανακωχή, η οποία επετεύχθη τον Νοέμβριο μετά από έναν καταστροφικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, απαιτεί από τον Λίβανο να ξεκινήσει τον αφοπλισμό της οργάνωσης και όπλα να βρίσκονται μόνο στις κρατικές δυνάμεις.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ όφειλε να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματα του από τον νότιο Λίβανο. Παρότι η Βηρυτός έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αφοπλισμού, το Ισραήλ συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε πέντε μεθοριακά φυλάκια που θεωρεί στρατηγικής σημασίας, παρά την παράταση της προθεσμίας που έληξε τον Φεβρουάριο.

Ο οδικός χάρτης

Στις συνομιλίες τον Μπάρακ, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, συνόδευαν η αναπληρώτρια απεσταλμένη για τη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας.

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψή του Αμερικανού αξιωματούχου στον Λίβανο από τον Ιούνιο, ως μέρος της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να εδραιώσει την εκεχειρία και να προωθήσει έναν ευρύτερο οδικό χάρτη για τη σταθερότητα.