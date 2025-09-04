Η Μόσχα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίζει αν δυτικά στρατεύματα μπορούν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας ότι η κυριαρχία του Κιέβου πρέπει να γίνεται σεβαστή.

«Γιατί να μας ενδιαφέρει τι πιστεύει η Ρωσία για τα στρατεύματα στην Ουκρανία; Είναι μια κυρίαρχη χώρα. Δεν είναι δική τους απόφαση», δήλωσε ο Ρούτε στη Σύνοδο Άμυνας του IISS στην Πράγα.

«Η Ουκρανία είναι μια κυρίαρχη χώρα. Αν η Ουκρανία θέλει να έχει δυνάμεις εγγύησης ασφάλειας για να υποστηρίξει μια ειρηνευτική συμφωνία, είναι δική της απόφαση. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε να δίνουμε υπερβολική δύναμη στον (Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν», πρόσθεσε.

‘Η απειλή δεν θα τελειώσει με το τέλος αυτού του πολέμου’

Ο Ρούτε περιέγραψε τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ως το «πιο προφανές παράδειγμα» των τρεχουσών απειλών για την ασφάλεια, αλλά προειδοποίησε ότι η πρόκληση δεν θα τελειώσει με τη σύγκρουση.

«Η απειλή δεν θα τελειώσει όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ούτε η πρόκληση περιορίζεται μόνο στη Ρωσία. Η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα αποτελούν προκλήσεις, είτε μεμονωμένα είτε μέσω της συνεργασίας τους. Αυξάνουν τη συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα σε πρωτοφανή επίπεδα. Ετοιμάζονται για μακροχρόνια αντιπαράθεση. Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», είπε.

Ο Ρούτε τόνισε τη διαρκώς αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ των πεδίων ασφαλείας του Ευρω-Ατλαντικού και του Ινδο-Ειρηνικού και αναφερόμενος στη στενότερη συνεργασία με την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα δήλωσε:

«Αν η Κίνα αποφασίσει μια μέρα να επιτεθεί στην Ταϊβάν, δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτή την επίθεση. Γιατί να μην καλέσει ο (Πρόεδρος της Κίνας) Σι Τζινπίνγκ τον μικρότερο εταίρο του, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για να μας κρατήσει απασχολημένους εδώ στην Ευρώπη, στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού;».