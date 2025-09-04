Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν μετά από έναν ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε αργά την Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.205 ανθρώπων και αφήνοντας χιλιάδες τραυματίες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Χαμντουλάχ Φίτρατ, που παρείχε τα ενημερωμένα στοιχεία για τα θύματα, δήλωσε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. «Έχουν στηθεί σκηνές για τους ανθρώπους, ενώ η παροχή πρώτων βοηθειών και έκτακτων προμηθειών βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο Ραχίμουλαχ Χαμζάλα, εκπρόσωπος των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Κουνάρ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών και τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 5.000.

«Με πολλούς ανθρώπους να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντων», προειδοποίησε.

Εκκλήσεις για διεθνή υποστήριξη