Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν μετά από έναν ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε αργά την Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.205 ανθρώπων και αφήνοντας χιλιάδες τραυματίες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.
Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Χαμντουλάχ Φίτρατ, που παρείχε τα ενημερωμένα στοιχεία για τα θύματα, δήλωσε ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. «Έχουν στηθεί σκηνές για τους ανθρώπους, ενώ η παροχή πρώτων βοηθειών και έκτακτων προμηθειών βρίσκεται σε εξέλιξη».
Ο Ραχίμουλαχ Χαμζάλα, εκπρόσωπος των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Κουνάρ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών και τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 5.000.
«Με πολλούς ανθρώπους να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντων», προειδοποίησε.
Εκκλήσεις για διεθνή υποστήριξη
Οι αρχές στην Καμπούλ δήλωσαν ότι αναμένουν στοιχεία για τα θύματα από τις επαρχίες Νανγκαρχάρ, Λαγκμάν και Παντσίρ, που επίσης επλήγησαν από τον σεισμό. Τουλάχιστον 12 θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί στη Νανγκαρχάρ.
Ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η κλίμακα της καταστροφής είναι συντριπτική και καλούν για άμεση διεθνή υποστήριξη ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της κρίσης.
Η Τουρκία έχει αποστείλει 25 τόνους βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων υλικών στέγασης, κιτ υγιεινής και τροφίμων, ενώ το Πακιστάν, το Ιράν, η Κίνα, η Ινδία και αρκετές δυτικές χώρες έχουν δεσμευτεί να παρέχουν βοήθεια.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:47 μ.μ. τοπική ώρα, περίπου 27 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ, σε μικρό βάθος 8 χιλιομέτρων. Οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν όταν συνέβη.
Αυτός είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός που πλήττει το Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία το 2021, επιδεινώνοντας τις ανθρωπιστικές προκλήσεις της χώρας.