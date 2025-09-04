Μια έκρηξη αναφέρθηκε στη γειτονιά Μέζε της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε δήλωση την Τετάρτη, ο Οσάμα Χαΐρ Άτκεχ, επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας στη Δαμασκό, ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε στο στόχαστρο προσωπικό ασφαλείας.

«Οι μονάδες μας αντέδρασαν άμεσα και απέκλεισαν την περιοχή», δήλωσε ο Άτκεχ.

«Ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των υπευθύνων αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας.»

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.