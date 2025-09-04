Μια έκρηξη αναφέρθηκε στη γειτονιά Μέζε της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε δήλωση την Τετάρτη, ο Οσάμα Χαΐρ Άτκεχ, επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας στη Δαμασκό, ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε στο στόχαστρο προσωπικό ασφαλείας.
«Οι μονάδες μας αντέδρασαν άμεσα και απέκλεισαν την περιοχή», δήλωσε ο Άτκεχ.
«Ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των υπευθύνων αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας.»
Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Το επίσημο Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA) επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.
Η έκρηξη σημειώνεται καθώς οι συριακές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της σταθερότητας μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου 2024, ύστερα από δεκαετίες εξουσίας.
Η απομάκρυνση του Άσαντ έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο, με την μεταβατική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την ανασυγκρότηση των θεσμών.
Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ότι η έρευνα για το περιστατικό της Τετάρτης θα εξετάσει αν εμπλέκονται ένοπλες ομάδες ή υπολείμματα εξτρεμιστικών δικτύων.
Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη της επίθεσης.