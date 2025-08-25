Μέλη της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, DC, φέρουν πλέον όπλα, με τη δύναμη να προειδοποιεί την Κυριακή ότι «ενδέχεται να γίνουν συλλήψεις, οδηγώντας σε κρατήσεις».

Η ανακοίνωση, που αναφέρθηκε από την εφημερίδα The Washington Post, σηματοδοτεί έναν βαθύτερο στρατιωτικό ρόλο στην ομοσπονδιακή ανάληψη των καθηκόντων αστυνόμευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ένας εκπρόσωπος της Κοινής Δύναμης Εργασίας-DC δήλωσε ότι τα μέλη της Φρουράς θα είναι εξοπλισμένα με όπλα τυποποιημένης έκδοσης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν καραμπίνες M4 και πιστόλια M17, στο πλαίσιο της ανάπτυξης προσωπικού από την Ουάσινγκτον, DC και έξι πολιτείες.

Την Κυριακή, μέλη της Φρουράς παρατηρήθηκαν στον Σταθμό Union με τα όπλα τους ορατά. Σύμφωνα με τη δήλωση, λειτουργούν υπό κανόνες που «επιτρέπουν τη χρήση βίας μόνο ως έσχατη λύση και αποκλειστικά σε απάντηση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού».