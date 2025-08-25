Μέλη της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, DC, φέρουν πλέον όπλα, με τη δύναμη να προειδοποιεί την Κυριακή ότι «ενδέχεται να γίνουν συλλήψεις, οδηγώντας σε κρατήσεις».
Η ανακοίνωση, που αναφέρθηκε από την εφημερίδα The Washington Post, σηματοδοτεί έναν βαθύτερο στρατιωτικό ρόλο στην ομοσπονδιακή ανάληψη των καθηκόντων αστυνόμευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Ένας εκπρόσωπος της Κοινής Δύναμης Εργασίας-DC δήλωσε ότι τα μέλη της Φρουράς θα είναι εξοπλισμένα με όπλα τυποποιημένης έκδοσης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν καραμπίνες M4 και πιστόλια M17, στο πλαίσιο της ανάπτυξης προσωπικού από την Ουάσινγκτον, DC και έξι πολιτείες.
Την Κυριακή, μέλη της Φρουράς παρατηρήθηκαν στον Σταθμό Union με τα όπλα τους ορατά. Σύμφωνα με τη δήλωση, λειτουργούν υπό κανόνες που «επιτρέπουν τη χρήση βίας μόνο ως έσχατη λύση και αποκλειστικά σε απάντηση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού».
Η αποστολή της Εθνικής Φρουράς «παραμένει τέτοια ώστε να ενισχύει την αποστολή υποστήριξης τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου στην κοινότητα της Ουάσινγκτον, DC», ανέφερε η δύναμη στη δήλωση. «Η Εθνική Φρουρά δεσμεύεται για τη δημόσια ασφάλεια».
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εξουσιοδότηση του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για την οπλοφορία των στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τραμπ κατά του εγκλήματος στην Ουάσινγκτον.
Για την υποστήριξη της Φρουράς της DC, κινητοποιήθηκαν πάνω από 1.900 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς από τη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Μισισιπή, το Οχάιο, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί, με στρατεύματα από τις πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικάνους να αρχίζουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα.