Σύμφωνα με δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στο Declassifieduk.org, όταν το Ισραήλ σκότωσε τον Παλαιστίνιο δημοσιογράφο Άνας αλ-Σαρίφ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Το Ισραήλ σκότωσε δημοσιογράφο του Al Jazeera που ισχυρίζεται ότι είναι ηγέτης της Χαμάς».

Το άρθρο σημειώνει ότι αυτός ο τίτλος επιλέχθηκε παρά το γεγονός ότι ο αλ-Σαρίφ είχε εργαστεί προηγουμένως για αυτούς - ήταν μέλος της ομάδας του Reuters που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το 2024.

Τέτοιες περιπτώσεις έχουν προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο, αλλά έχουν επίσης εγείρει ανησυχίες μεταξύ ορισμένων υπαλλήλων του ισχυρού παγκόσμιου πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1851 και τώρα έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές ημερησίως.

Πολλοί υπάλληλοι του Reuters μίλησαν στο Declassified σχετικά με την φιλοϊσραηλινή προκατάληψη που βλέπουν μεταξύ των συντακτών και της διοίκησης της εταιρείας. Όλοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν από φόβο αντιποίνων.

Ένας άλλος, συντάκτης γραφείου, παραιτήθηκε γύρω στον Αύγουστο του 2024, λέγοντας σε ένα email προς τους συναδέλφους του: «Ενώ παρακολουθούσα τα νέα για αυτό που ονομάζουμε πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, συνειδητοποίησα ότι οι αξίες μου δεν ευθυγραμμίζονταν με εκείνες της εταιρείας».

Στο email ανέφερε επίσης: «Έχω επισυνάψει μια έκθεση... και μια ανοιχτή επιστολή που εγώ και κάποιοι συνάδελφοι στείλαμε στη διοίκηση με την ελπίδα ότι το Reuters θα τηρούσε βασικές δημοσιογραφικές αρχές, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι είναι απίθανο η ανώτερη διοίκηση να αλλάξει ή ακόμα και να σταματήσει να καταστέλλει ενεργά την κριτική».

Η Χέδερ Κάρπεντερ, ανώτερη διευθύντρια επικοινωνίας στο Reuters, αρνήθηκε στο Declassified ότι η εταιρεία έλαβε ποτέ την επιστολή.

Ωστόσο, μια πηγή του Reuters δήλωσε στο Declassified: «Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αρκετοί δημοσιογράφοι του Reuters παρατήρησαν έλλειψη αντικειμενικότητας στην κάλυψή μας για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας».

«Σε απάντηση, μια ομάδα δημοσιογράφων —ενώ εργάζονταν πλήρους απασχόλησης— διεξήγαγε εκτεταμένη εσωτερική έρευνα, διεξάγοντας τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική ανάλυση».

Τα ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση μιας ανοιχτής επιστολής που κοινοποιήθηκε εσωτερικά για τον εντοπισμό και τη σύνδεση δημοσιογράφων εντός του γραφείου σύνταξης, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στην ενίσχυση της δημοσιογραφικής κατανόησης της Γάζας από το Reuters.

Η εσωτερική τους εργασία, την οποία είδε το Declassified, ανέλυσε 499 ρεπορτάζ με την ένδειξη «Ισραήλ-Παλαιστίνη» που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 7 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου 2023.

Διαπίστωσαν «ένα συνεπές μοτίβο αφιέρωσης περισσότερων πόρων στην κάλυψη ειδήσεων που επηρεάζουν τους Ισραηλινούς παρά εκείνων που επηρεάζουν τους Παλαιστίνιους». Κατά τη διάρκεια της ανάλυσής τους, αναφέρθηκε ότι περισσότεροι από 11.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα, σχεδόν δεκαπλάσιος αριθμός από τον αριθμό των νεκρών που έχασαν οι Ισραηλινοί.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ο τελευταίος αριθμός νεκρών είναι περίπου 62.000. Ο πραγματικός αριθμός αναμένεται να είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερος.

Αμφισβήτησαν επίσης γιατί το Reuters δεν είχε αναφέρει περισσότερα σχετικά με τους ισχυρισμούς ειδικών ότι το Ισραήλ διέπραττε γενοκτονία στη Γάζα, συγκρίνοντάς το με τον τρόπο που το πρακτορείο ειδήσεων χειρίζεται τέτοιους ισχυρισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι συντάκτες τους παραπονέθηκαν επίσης ότι «η επιλογή μας να απαγορεύσουμε τη χρήση του όρου «Παλαιστίνη» είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς υπονοείται η προκατάληψη... Η Παλαιστίνη μπορεί να μην αναγνωρίζεται ως κράτος σε ορισμένες δυτικές χώρες, αλλά δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι δεν είναι ένα πραγματικό μέρος».

Η διοίκηση του Reuters δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Declassified σχετικά με το εάν είχαν υιοθετηθεί τυχόν συστάσεις από την εσωτερική μελέτη.