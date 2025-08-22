Σύμφωνα με δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στο Declassifieduk.org, όταν το Ισραήλ σκότωσε τον Παλαιστίνιο δημοσιογράφο Άνας αλ-Σαρίφ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Το Ισραήλ σκότωσε δημοσιογράφο του Al Jazeera που ισχυρίζεται ότι είναι ηγέτης της Χαμάς».
Το άρθρο σημειώνει ότι αυτός ο τίτλος επιλέχθηκε παρά το γεγονός ότι ο αλ-Σαρίφ είχε εργαστεί προηγουμένως για αυτούς - ήταν μέλος της ομάδας του Reuters που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το 2024.
Τέτοιες περιπτώσεις έχουν προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο, αλλά έχουν επίσης εγείρει ανησυχίες μεταξύ ορισμένων υπαλλήλων του ισχυρού παγκόσμιου πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1851 και τώρα έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές ημερησίως.
Πολλοί υπάλληλοι του Reuters μίλησαν στο Declassified σχετικά με την φιλοϊσραηλινή προκατάληψη που βλέπουν μεταξύ των συντακτών και της διοίκησης της εταιρείας. Όλοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν από φόβο αντιποίνων.
Ένας άλλος, συντάκτης γραφείου, παραιτήθηκε γύρω στον Αύγουστο του 2024, λέγοντας σε ένα email προς τους συναδέλφους του: «Ενώ παρακολουθούσα τα νέα για αυτό που ονομάζουμε πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, συνειδητοποίησα ότι οι αξίες μου δεν ευθυγραμμίζονταν με εκείνες της εταιρείας».
Στο email ανέφερε επίσης: «Έχω επισυνάψει μια έκθεση... και μια ανοιχτή επιστολή που εγώ και κάποιοι συνάδελφοι στείλαμε στη διοίκηση με την ελπίδα ότι το Reuters θα τηρούσε βασικές δημοσιογραφικές αρχές, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι είναι απίθανο η ανώτερη διοίκηση να αλλάξει ή ακόμα και να σταματήσει να καταστέλλει ενεργά την κριτική».
Η Χέδερ Κάρπεντερ, ανώτερη διευθύντρια επικοινωνίας στο Reuters, αρνήθηκε στο Declassified ότι η εταιρεία έλαβε ποτέ την επιστολή.
Ωστόσο, μια πηγή του Reuters δήλωσε στο Declassified: «Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αρκετοί δημοσιογράφοι του Reuters παρατήρησαν έλλειψη αντικειμενικότητας στην κάλυψή μας για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας».
«Σε απάντηση, μια ομάδα δημοσιογράφων —ενώ εργάζονταν πλήρους απασχόλησης— διεξήγαγε εκτεταμένη εσωτερική έρευνα, διεξάγοντας τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική ανάλυση».
Τα ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση μιας ανοιχτής επιστολής που κοινοποιήθηκε εσωτερικά για τον εντοπισμό και τη σύνδεση δημοσιογράφων εντός του γραφείου σύνταξης, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στην ενίσχυση της δημοσιογραφικής κατανόησης της Γάζας από το Reuters.
Η εσωτερική τους εργασία, την οποία είδε το Declassified, ανέλυσε 499 ρεπορτάζ με την ένδειξη «Ισραήλ-Παλαιστίνη» που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 7 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου 2023.
Διαπίστωσαν «ένα συνεπές μοτίβο αφιέρωσης περισσότερων πόρων στην κάλυψη ειδήσεων που επηρεάζουν τους Ισραηλινούς παρά εκείνων που επηρεάζουν τους Παλαιστίνιους». Κατά τη διάρκεια της ανάλυσής τους, αναφέρθηκε ότι περισσότεροι από 11.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα, σχεδόν δεκαπλάσιος αριθμός από τον αριθμό των νεκρών που έχασαν οι Ισραηλινοί.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ο τελευταίος αριθμός νεκρών είναι περίπου 62.000. Ο πραγματικός αριθμός αναμένεται να είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερος.
Αμφισβήτησαν επίσης γιατί το Reuters δεν είχε αναφέρει περισσότερα σχετικά με τους ισχυρισμούς ειδικών ότι το Ισραήλ διέπραττε γενοκτονία στη Γάζα, συγκρίνοντάς το με τον τρόπο που το πρακτορείο ειδήσεων χειρίζεται τέτοιους ισχυρισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι συντάκτες τους παραπονέθηκαν επίσης ότι «η επιλογή μας να απαγορεύσουμε τη χρήση του όρου «Παλαιστίνη» είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς υπονοείται η προκατάληψη... Η Παλαιστίνη μπορεί να μην αναγνωρίζεται ως κράτος σε ορισμένες δυτικές χώρες, αλλά δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι δεν είναι ένα πραγματικό μέρος».
Η διοίκηση του Reuters δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Declassified σχετικά με το εάν είχαν υιοθετηθεί τυχόν συστάσεις από την εσωτερική μελέτη.
«Άκριτη δημοσιογραφία»
Αλλά μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους, υπήρχαν κάποια σημάδια αλλαγών στον οδηγό στυλ, αντανακλώντας προηγούμενες εσωτερικές επικρίσεις.
Ο Χάουαρντ Σ. Γκόλερ, συντάκτης ποιότητας και στυλ για το παγκόσμιο ειδησεογραφικό γραφείο του Reuters, έστειλε ένα email με θέμα «Ενημέρωση στυλ του Reuters σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».
Η ενημέρωση επιτρέπει στους δημοσιογράφους του Reuters να χρησιμοποιούν τη λέξη «γενοκτονία» κατά την αναφορά, αλλά εξακολουθεί να περιορίζει τον όρο Παλαιστίνη σε «αναφορές στην ιστορική Παλαιστίνη από την αρχαιότητα έως... το 1948». Παρά τους χαλαρότερους περιορισμούς στον όρο «γενοκτονία», η ανάλυση του Declassified διαπίστωσε ότι το Reuters συνέχισε να χρησιμοποιεί τη λέξη μόνο σε 14 από τις 300 αναφορές στη σελίδα του «Ισραήλ και Χαμάς σε πόλεμο» μεταξύ 21 Ιουνίου και 7 Αυγούστου.
Αντ' αυτού, χρησιμοποιούνταν συνήθως όροι όπως «πόλεμος», «εκστρατεία», «σύγκρουση», «κλιμάκωση» και «επίθεση».
Όταν αναφερόταν η γενοκτονία, σχεδόν πάντα συνοδευόταν από άρνηση από το Ισραήλ—κάτι που δεν συνέβαινε σε άλλα εμπόλεμα μέρη, όπως οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ στο Σουδάν ή στη Ρωσία.
Τα διπλά μέτρα και σταθμά στην αναφορά της γενοκτονίας στη Γάζα και άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επισημάνθηκαν από το εσωτερικό προσωπικό στην προαναφερθείσα μελέτη. Ο Δρ. Assal Rad, ειδικός στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «αρχισυντάκτης», δήλωσε στο Declassified:
«Το μοτίβο που περιγράφετε είναι ουσιαστικά η άρνηση της γενοκτονίας. Το Reuters παρουσιάζει τις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα ως μέρος ενός συνεχιζόμενου «πολέμου» ή «στρατιωτικής εκστρατείας», αντί να τις αποκαλεί γενοκτονία, παρά τη συναίνεση μεταξύ των ειδικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των διεθνών οργανισμών ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία».
Το email του Goller παρέθετε αποσπάσματα από τον οδηγό στυλ με τίτλους «Ο Πόλεμος της Γάζας (2023-σήμερα)» και «Το Ευρύτερο Πλαίσιο», τα οποία παρέχουν κυρίως λεπτομέρειες από την οπτική γωνία του Ισραήλ.
Ενημερωμένες ενότητες που είδε το Declassified παραλείπουν κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως ο ρόλος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην υπονόμευση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.
Παρέλειψαν εντελώς τον παράνομο εποικισμό και το απαρτχάιντ του Ισραήλ και υποεκτίμησαν σημαντικά την έκταση της καταστροφής στην Παλαιστίνη.
Για παράδειγμα, η ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών της 27ης Μαΐου δεν αναφέρει τα ευρήματα του The Lancet: «Δεν είναι απίθανο 186.000 ή περισσότεροι θάνατοι να αποδοθούν στην τρέχουσα σύγκρουση στη Γάζα». Η ενημέρωση παραλείπει επίσης το γεγονός ότι η Γάζα έχει γίνει η πιο θανατηφόρα ζώνη συγκρούσεων για δημοσιογράφους από τον Εμφύλιο Πόλεμο των ΗΠΑ το 1861.
Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ο πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Craig Mokhiber, έγραψε για την Mondweiss: «Δεν είναι απλώς πειστικό να υπονοούμε ότι οι δυτικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα επί του πεδίου και τι κάνουν για να την αποκρύψουν... Αναμφισβήτητα έχουν κάνει συνειδητές επιλογές να κρύψουν τη γενοκτονία από το κοινό τους, να αποανθρωποποιήσουν συστηματικά τα Παλαιστίνια θύματα και να προστατεύσουν τους Ισραηλινούς δράστες από τη λογοδοσία».
Πιο πρόσφατα, γράφοντας για την Haaretz τον Μάιο, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Gideon Levy δήλωσε: «Μια γενναία, σωστή αναφορά στα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσε να είχε αποτρέψει αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά έχουμε ελάχιστα ή τίποτα παρόμοιο». Ένας εκπρόσωπος του Reuters δήλωσε στο Declassified ότι πιστεύουν ότι η αναφορά τους είναι «δίκαιη και αμερόληπτη, σύμφωνα με τις Αρχές Εμπιστοσύνης του Thomson Reuters».
«Όπως συμβαίνει με πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η πολεμική μας κάλυψη εξετάστηκε στενά, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας δημοσιογράφων, και αντιμετωπίσαμε σχόλια από πολλά μέρη».