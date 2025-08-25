Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι διαφορές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον είναι «ανεπίλυτες», υποσχόμενος ότι το Ιράν «δεν θα υποκύψει» στις ΗΠΑ.

«Οι εχθροί απέτυχαν να αποδυναμώσουν το Ιράν μέσω πολέμου», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την Κυριακή, ανέφερε ότι υπάρχουν «προσπάθειες να δημιουργηθεί διχόνοια μέσα στο Ιράν», χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτών των προσπαθειών ή ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές.

Απαντώντας στις εκκλήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν να «παραδοθεί», ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός «είναι βαθιά προσβεβλημένος από μια τόσο μεγάλη προσβολή και θα σταθεί με όλη του τη δύναμη ενάντια σε όσους έχουν τέτοιες ψευδείς προσδοκίες».

Ο Τραμπ είχε καλέσει την Τεχεράνη τον Ιούνιο να συμφωνήσει σε «άνευ όρων παράδοση» στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.