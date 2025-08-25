Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι διαφορές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον είναι «ανεπίλυτες», υποσχόμενος ότι το Ιράν «δεν θα υποκύψει» στις ΗΠΑ.
«Οι εχθροί απέτυχαν να αποδυναμώσουν το Ιράν μέσω πολέμου», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Την Κυριακή, ανέφερε ότι υπάρχουν «προσπάθειες να δημιουργηθεί διχόνοια μέσα στο Ιράν», χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτών των προσπαθειών ή ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές.
Απαντώντας στις εκκλήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν να «παραδοθεί», ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός «είναι βαθιά προσβεβλημένος από μια τόσο μεγάλη προσβολή και θα σταθεί με όλη του τη δύναμη ενάντια σε όσους έχουν τέτοιες ψευδείς προσδοκίες».
Ο Τραμπ είχε καλέσει την Τεχεράνη τον Ιούνιο να συμφωνήσει σε «άνευ όρων παράδοση» στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.
Αντιμετωπίζοντας εσωτερικές ερωτήσεις σχετικά με την άρνηση της Τεχεράνης να διεξάγει άμεσες πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις διαφορές «ανεπίλυτες», προσθέτοντας ότι όσοι υποστηρίζουν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι «ρηχόμυαλοι».
Απέδωσε τη μακροχρόνια ρήξη με τις ΗΠΑ σε αυτό που περιέγραψε ως «επιθετική στάση» της Ουάσινγκτον.
Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι «η εθνική ενότητα» μέσα στο Ιράν έχει εμβαθυνθεί και ενισχυθεί ως απάντηση στην «επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ», και τόνισε την ανάγκη διατήρησης αυτής της ενότητας.
Η ένταση κλιμακώθηκε τον Ιούνιο όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στην Τεχεράνη στις 13 Ιουνίου, στοχεύοντας στρατιωτικές, πυρηνικές και πολιτικές εγκαταστάσεις καθώς και ανώτερους διοικητές και πυρηνικούς επιστήμονες.
Το Ιράν αντέδρασε με πυραυλικές και επιθέσεις με drones, ενώ οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η 12ήμερη σύγκρουση έληξε με κατάπαυση του πυρός που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ στις 24 Ιουνίου.