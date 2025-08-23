Η κορυφαία αρχή στον κόσμο για τις επισιτιστικές κρίσεις ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ότι η μεγαλύτερη πόλη της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση λιμού και ότι είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή χωρίς κατάπαυση του πυρός και άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.
Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) δήλωσε ότι ο λιμός συμβαίνει στην Πόλη της Γάζας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, και ότι μπορεί να εξαπλωθεί νότια, στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και στη Χαν Γιούνις, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
Η απόφαση της IPC έρχεται μετά από μήνες προειδοποιήσεων από ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι οι περιορισμοί του Ισραήλ στην είσοδο τροφίμων και άλλης βοήθειας στη Γάζα, καθώς και η στρατιωτική του επίθεση, προκαλούν υψηλά επίπεδα πείνας μεταξύ των Παλαιστινίων αμάχων, ιδιαίτερα των παιδιών.
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται εν μέσω κατοχής.
Το ζοφερό αυτό ορόσημο — η πρώτη φορά που η IPC επιβεβαιώνει λιμό στη Μέση Ανατολή — είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε σκληρό πόλεμο με τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023.
Το Ισραήλ δηλώνει ότι σχεδιάζει να κλιμακώσει σύντομα τον πόλεμο καταλαμβάνοντας την Πόλη της Γάζας και άλλα προπύργια της Χαμάς, κάτι που, σύμφωνα με ειδικούς, θα επιδεινώσει την κρίση πείνας.
Η IPC ανέφερε ότι η πείνα έχει προκληθεί από τις μάχες και τον αποκλεισμό της βοήθειας, ενώ έχει επιδεινωθεί από τον εκτοπισμό και την κατάρρευση της παραγωγής τροφίμων στη Γάζα, οδηγώντας την πείνα σε επίπεδα που απειλούν τη ζωή σε ολόκληρη την περιοχή μετά από 22 μήνες πολέμου.
Πάνω από 41.000 άνθρωποι θα υποφέρουν από «σοβαρό» υποσιτισμό.
Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα, περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα πείνας, και πολλοί κινδυνεύουν να πεθάνουν από αιτίες που σχετίζονται με τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της IPC.
Η έκθεση προσθέτει ότι 41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα υποφέρουν από «σοβαρό» υποσιτισμό, διπλάσιο αριθμό από αυτόν που αναφέρθηκε στην αξιολόγηση της IPC τον Μάιο, θέτοντάς τους σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».
Τον περασμένο μήνα, η IPC δήλωσε ότι το «χειρότερο σενάριο λιμού» εξελίσσεται στη Γάζα, αλλά δεν προχώρησε σε επίσημη διαπίστωση.
Το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι υπάρχει πείνα στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για λιμό «ψέματα» που προωθούνται από τη Χαμάς. Μετά τη δημοσίευση εικόνων υποσιτισμένων παιδιών στη Γάζα και αναφορών για θανάτους που σχετίζονται με την πείνα, το Ισραήλ ανακοίνωσε μέτρα για την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, ο ΟΗΕ και οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δηλώνουν ότι η βοήθεια που εισέρχεται είναι πολύ λιγότερη από την απαιτούμενη.