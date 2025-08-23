Η κορυφαία αρχή στον κόσμο για τις επισιτιστικές κρίσεις ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ότι η μεγαλύτερη πόλη της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση λιμού και ότι είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή χωρίς κατάπαυση του πυρός και άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) δήλωσε ότι ο λιμός συμβαίνει στην Πόλη της Γάζας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, και ότι μπορεί να εξαπλωθεί νότια, στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και στη Χαν Γιούνις, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Η απόφαση της IPC έρχεται μετά από μήνες προειδοποιήσεων από ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι οι περιορισμοί του Ισραήλ στην είσοδο τροφίμων και άλλης βοήθειας στη Γάζα, καθώς και η στρατιωτική του επίθεση, προκαλούν υψηλά επίπεδα πείνας μεταξύ των Παλαιστινίων αμάχων, ιδιαίτερα των παιδιών.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται εν μέσω κατοχής.

Το ζοφερό αυτό ορόσημο — η πρώτη φορά που η IPC επιβεβαιώνει λιμό στη Μέση Ανατολή — είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε σκληρό πόλεμο με τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι σχεδιάζει να κλιμακώσει σύντομα τον πόλεμο καταλαμβάνοντας την Πόλη της Γάζας και άλλα προπύργια της Χαμάς, κάτι που, σύμφωνα με ειδικούς, θα επιδεινώσει την κρίση πείνας.

Η IPC ανέφερε ότι η πείνα έχει προκληθεί από τις μάχες και τον αποκλεισμό της βοήθειας, ενώ έχει επιδεινωθεί από τον εκτοπισμό και την κατάρρευση της παραγωγής τροφίμων στη Γάζα, οδηγώντας την πείνα σε επίπεδα που απειλούν τη ζωή σε ολόκληρη την περιοχή μετά από 22 μήνες πολέμου.