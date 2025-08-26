Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 15.000 στρατιώτες θα αναπτυχθούν στις δυτικές πολιτείες Ζούλια και Ταχίρα, που συνορεύουν με την Κολομβία.
Ο Διοσδάδο Καμπέγιο δήλωσε ότι ο στόχος της ανάπτυξης είναι να «εξασφαλιστεί η ειρήνη» και να καταπολεμηθούν οι εγκληματικές ομάδες στην περιοχή. Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει αεροπορία, drones και «ποτάμια ανάπτυξη» για την προστασία των συνόρων.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πρόσφατη αύξηση των εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διπλασιασμού της αμοιβής από τις ΗΠΑ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στα 50 εκατομμύρια δολάρια και την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική.
Ο Καμπέγιο κάλεσε τις αρχές της Κολομβίας να «κάνουν το μέρος τους» απομακρύνοντας οποιονδήποτε προσπαθεί να διαπράξει εγκλήματα στην περιοχή των συνόρων.
«Όποιος έχει σχέσεις με εγκληματίες, με εγκληματικές συμμορίες, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, και εμείς θα αναλάβουμε τη δική μας», προειδοποίησε.
«Αν ο λαός μας μπορεί να είναι σίγουρος για κάτι, είναι ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια σε αυτή την περιοχή, και οι 15.000 άνδρες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται επιχειρήσεις και καταστρέφουμε ορισμένα (εγκληματικά) στρατόπεδα.»
Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες, αρνήθηκε τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι οι δυνάμεις της Βενεζουέλας συνεργάζονται με Κολομβιανούς αντάρτες για τη διακίνηση κοκαΐνης. Αυτό ήταν απάντηση σε σχόλια του Διευθυντή της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), Τέρι Κόουλ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Βενεζουέλα βοηθά τους Κολομβιανούς αντάρτες να προμηθεύουν μεξικανικά καρτέλ με ρεκόρ ποσότητες κοκαΐνης που προορίζονται για τις ΗΠΑ.
Οι ενέργειες της κυβέρνησης της Βενεζουέλας έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με προγραμματισμένους αμερικανικούς στρατιωτικούς ελιγμούς στην Καραϊβική που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ότι ηγείται του «Καρτέλ του Ήλιου», μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών. Ο Καμπέγιο και ο Μαδούρο αρνούνται την ύπαρξη του καρτέλ.
Σε ένδειξη υποστήριξης προς τις ΗΠΑ, η Γαλλία αποφάσισε επίσης να αυξήσει την επιτήρησή της στην Καραϊβική στέλνοντας περισσότερα πλοία στην υπερπόντια επικράτειά της στη Γουαδελούπη.