Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 15.000 στρατιώτες θα αναπτυχθούν στις δυτικές πολιτείες Ζούλια και Ταχίρα, που συνορεύουν με την Κολομβία.

Ο Διοσδάδο Καμπέγιο δήλωσε ότι ο στόχος της ανάπτυξης είναι να «εξασφαλιστεί η ειρήνη» και να καταπολεμηθούν οι εγκληματικές ομάδες στην περιοχή. Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει αεροπορία, drones και «ποτάμια ανάπτυξη» για την προστασία των συνόρων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πρόσφατη αύξηση των εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διπλασιασμού της αμοιβής από τις ΗΠΑ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στα 50 εκατομμύρια δολάρια και την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Ο Καμπέγιο κάλεσε τις αρχές της Κολομβίας να «κάνουν το μέρος τους» απομακρύνοντας οποιονδήποτε προσπαθεί να διαπράξει εγκλήματα στην περιοχή των συνόρων.

«Όποιος έχει σχέσεις με εγκληματίες, με εγκληματικές συμμορίες, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, και εμείς θα αναλάβουμε τη δική μας», προειδοποίησε.