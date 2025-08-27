Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολίσθηση σε μια διάσημη διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στη βόρεια περιοχή Τζαμού της Ινδίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανέφερε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων ANI. Ενώ οι πλημμύρες οδήγησαν τις αρχές να προειδοποιήσουν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το Τζαμού αποτελεί μέρος της ομοσπονδιακά διοικούμενης περιοχής Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης το Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.
Οι μετεωρολογικές αρχές προβλέπουν περισσότερες βροχές και καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους για την ορεινή περιοχή του Λαντάκ, ενώ αναμένεται έντονη βροχόπτωση στο Τζαμού.
Οι αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς η επικοινωνία είναι "σχεδόν ανύπαρκτη", όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του Τζαμού και Κασμίρ Όμαρ Αμπντουλά.
Η κατολίσθηση της Τρίτης κοντά στο ινδουιστικό ιερό της Βαϊσνό Ντέβι στη διαδρομή των προσκυνητών προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανέφερε το ANI.
Ήταν η τελευταία καταστροφή από τις καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή των Ιμαλαΐων, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 60 ανθρώπων, ενώ 200 αγνοούνται στο Κιστγουάρ του ινδικού Κασμίρ την περασμένη εβδομάδα.
Οι αρχές διέταξαν επίσης το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Τζαμού, το οποίο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές, δέχθηκε 368 χιλιοστά (14,5 ίντσες) βροχής την Τρίτη.
Οι ποταμοί Τάουι, Τσενάμπ και Μπασαντάρ υπερχείλισαν πέρα από τα επίπεδα συναγερμού, προκαλώντας πλημμύρες σε χαμηλές περιοχές, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της περιοχής Τζαμού, Ράκες Κουμάρ.
Οι εικόνες στην τηλεόραση έδειχναν οχήματα να πέφτουν σε μια μεγάλη τρύπα μετά την κατάρρευση μιας γέφυρας στον ποταμό Τάουι, ενώ ορισμένοι αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν το Τζαμού με την υπόλοιπη Ινδία υπέστησαν επίσης ζημιές.
Ο γείτονας και παραδοσιακός αντίπαλος της Ινδίας, το Πακιστάν, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα με τις μουσώνες τις τελευταίες εβδομάδες.
Την Τρίτη, το Πακιστάν δήλωσε ότι η εκτεταμένη ανατολική επαρχία του Παντζάμπ αντιμετωπίζει "πολύ υψηλό έως εξαιρετικά υψηλό" κίνδυνο πλημμυρών από τον συνδυασμό έντονων βροχοπτώσεων και της απόφασης της Ινδίας να απελευθερώσει νερά από δύο φράγματα.
Ο αριθμός των εκτοπισμένων στην επαρχία ξεπερνά τώρα τις 150.000, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 35.000 που έφυγαν εθελοντικά μετά τις προειδοποιήσεις για πλημμύρες που προκλήθηκαν από έντονες βροχές από τις 14 Αυγούστου, δήλωσαν αξιωματούχοι.