Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολίσθηση σε μια διάσημη διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στη βόρεια περιοχή Τζαμού της Ινδίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανέφερε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων ANI. Ενώ οι πλημμύρες οδήγησαν τις αρχές να προειδοποιήσουν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Τζαμού αποτελεί μέρος της ομοσπονδιακά διοικούμενης περιοχής Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης το Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

Οι μετεωρολογικές αρχές προβλέπουν περισσότερες βροχές και καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους για την ορεινή περιοχή του Λαντάκ, ενώ αναμένεται έντονη βροχόπτωση στο Τζαμού.

Οι αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς η επικοινωνία είναι "σχεδόν ανύπαρκτη", όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του Τζαμού και Κασμίρ Όμαρ Αμπντουλά.

Η κατολίσθηση της Τρίτης κοντά στο ινδουιστικό ιερό της Βαϊσνό Ντέβι στη διαδρομή των προσκυνητών προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανέφερε το ANI.

Ήταν η τελευταία καταστροφή από τις καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή των Ιμαλαΐων, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 60 ανθρώπων, ενώ 200 αγνοούνται στο Κιστγουάρ του ινδικού Κασμίρ την περασμένη εβδομάδα.

Οι αρχές διέταξαν επίσης το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Τζαμού, το οποίο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές, δέχθηκε 368 χιλιοστά (14,5 ίντσες) βροχής την Τρίτη.