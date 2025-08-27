Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε πρόσφατες δηλώσεις της Ρωσίας που αμφισβητούν τη νομιμότητα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τες ως «επίδειξη ισχύος».

«Δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι κάνουν επίδειξη. Είναι όλα ανοησίες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη, μετά από μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ απαντούσε σε σχόλια του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος την Κυριακή εξέφρασε αμφιβολίες για τη συνταγματική νομιμότητα του Ζελένσκι.

«Ο Πρόεδρος (Βλαντιμίρ) Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ατζέντα για τη σύνοδο κορυφής θα είναι έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στο NBC News. «Η νομιμότητα είναι άλλο ζήτημα.»

«Αναγνωρίζουμε τον Ζελένσκι ως de facto επικεφαλής του καθεστώτος, και υπό αυτή την ιδιότητα είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε μαζί του. Αλλά όταν πρόκειται για την υπογραφή νομικών εγγράφων... θα χρειαστούμε μια πολύ σαφή κατανόηση από όλους ότι το άτομο που υπογράφει είναι νόμιμο και, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι δεν είναι αυτή τη στιγμή», ισχυρίστηκε.