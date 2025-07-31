Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, συζήτησε τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στο Σουδάν σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον Σουδανό ομόλογό του, Όμαρ Σιντίκ.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν «τις προσπάθειες της Αιγύπτου που στοχεύουν στην επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στο Σουδάν και στη διατήρηση των πόρων του σουδανικού λαού, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς τετραμερούς ομάδας για το Σουδάν, στην οποία συμμετέχει η Αίγυπτος», ανέφερε σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Ο Αμπντελατί επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Αιγύπτου για «την κυριαρχία, τους εθνικούς θεσμούς και την ενότητα και εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν», τονίζοντας την απόρριψη από την Αίγυπτο «οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ενότητα του Σουδάν».

Ο Σιντίκ εξέφρασε την εκτίμησή του για «τη συνεχή υποστήριξη της Αιγύπτου προς την κυριαρχία και την ασφάλεια του Σουδάν» και δήλωσε την επιθυμία του να «ενισχυθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών», προστίθεται στη δήλωση.