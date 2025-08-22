Η Τουρκία θα θέσει την Παρασκευή τα θεμέλια για ένα σημαντικό σιδηροδρομικό έργο στα ανατολικά της χώρας, το οποίο θα αποτελέσει στρατηγικό τμήμα του Διαδρόμου Ζανγκεζούρ, μιας σχεδιαζόμενης βασικής διαμετακομιστικής διαδρομής στον Νότιο Καύκασο.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Σιδηροδρομική Γραμμή Καρς-Ιγντίρ-Αραλίκ-Ντιλουτζού, μήκους 224 χιλιομέτρων, θα λειτουργήσει ως κρίσιμος σύνδεσμος εντός του διαδρόμου, συνδέοντας το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχτσιβάν.

Σχεδιασμένη να μεταφέρει 5,5 εκατομμύρια επιβάτες και 15 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, η σιδηροδρομική γραμμή θα περιλαμβάνει επίσης πέντε τούνελ, σημείωσε ο Ουράλογλου. Πρόσθεσε ότι εξασφαλίστηκε εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 2,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω προσπαθειών που ηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου της Τουρκίας.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια τριμερή σύνοδο στον Λευκό Οίκο, όπου ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψαν κοινή διακήρυξη.