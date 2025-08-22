Η Τουρκία θα θέσει την Παρασκευή τα θεμέλια για ένα σημαντικό σιδηροδρομικό έργο στα ανατολικά της χώρας, το οποίο θα αποτελέσει στρατηγικό τμήμα του Διαδρόμου Ζανγκεζούρ, μιας σχεδιαζόμενης βασικής διαμετακομιστικής διαδρομής στον Νότιο Καύκασο.
Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Σιδηροδρομική Γραμμή Καρς-Ιγντίρ-Αραλίκ-Ντιλουτζού, μήκους 224 χιλιομέτρων, θα λειτουργήσει ως κρίσιμος σύνδεσμος εντός του διαδρόμου, συνδέοντας το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχτσιβάν.
Σχεδιασμένη να μεταφέρει 5,5 εκατομμύρια επιβάτες και 15 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, η σιδηροδρομική γραμμή θα περιλαμβάνει επίσης πέντε τούνελ, σημείωσε ο Ουράλογλου. Πρόσθεσε ότι εξασφαλίστηκε εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 2,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω προσπαθειών που ηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου της Τουρκίας.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια τριμερή σύνοδο στον Λευκό Οίκο, όπου ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψαν κοινή διακήρυξη.
Η συμφωνία αποσκοπεί στον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, δεσμευόμενη να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να εξομαλύνει τις σχέσεις και να επαναλειτουργήσει τις μεταφορικές διαδρομές — συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου Ζανγκεζούρ.
Ο σχεδιαζόμενος διάδρομος έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Ιράν, το οποίο εδώ και καιρό αντιτίθεται στο έργο, θεωρώντας το ως πιθανή υπονόμευση της επιρροής της Τεχεράνης στην Αρμενία.
Τη Δευτέρα, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ταξίδεψε στο Ερεβάν για συνομιλίες με Αρμένιους ηγέτες και συζήτησε επίσης για τη διαμετακομιστική σύνδεση.
Αναλυτές αναφέρουν ότι το σιδηροδρομικό έργο, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ειρηνευτική διακήρυξη, μπορεί να αναδιαμορφώσει το εμπόριο και τις μεταφορές στον Νότιο Καύκασο.