«Πιστεύω ότι θα δείξετε ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία στα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο και στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 62.000 αθώοι πολίτες, εκ των οποίων 18.000 ήταν παιδιά, δολοφονήθηκαν βάναυσα σε δύο χρόνια».
«Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό αν στέλνατε μια επιστολή στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με την έντονη έκκλησή σας για τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Στις μέρες μας, που ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης γίνεται παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μια έκκληση από εσάς εκ μέρους της Γάζας θα αποτελούσε επίσης την εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης απέναντι στον παλαιστινιακό λαό».
Η σύζυγος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ Ερντογάν, απέστειλε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ, σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την να δείξει την ίδια ευαισθησία απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, όπως κάνει και απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Στην επιστολή της, η οποία ξεκίνησε χαιρετώντας την Μελάνια Τραμπ με ειλικρινή αγάπη και σεβασμό, η Εμινέ Ερντογάν δήλωσε ότι η εγκάρδια συζήτηση και η ευγενική φιλοξενία της Μελάνια Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον ήταν ακόμα νωπές στη μνήμη της, παρόλο που είχαν περάσει έξι χρόνια.
Η Εμινέ Ερντογάν δήλωσε ότι οι αναρτήσεις της Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου και της βόλτας τους στον κήπο έκαναν να νιώσει ότι έχει ευαίσθητη συνείδηση όσον αφορά τα τρέχοντα ζητήματα και ότι είδε επίσης την αντανάκλαση αυτής της ευσυνειδησίας στην πρόσφατη επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
«Η ευαισθησία που δείχνετε στα ορφανά στην Ουκρανία είναι μια πρωτοβουλία που ενσταλάζει ελπίδα στις καρδιές»
Η Εμινέ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι πιστεύει πως όσα έγραψε η Τραμπ στην επιστολή της αντικατοπτρίζουν τα κοινά συναισθήματα της ανθρωπότητας και ότι εκτιμά αυτή την πολύτιμη στάση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Όπως αναφέρατε στην επιστολή σας, το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε ένα στοργικό και ασφαλές περιβάλλον είναι ένα καθολικό και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα δεν αποτελεί προνόμιο καμίας γεωγραφίας, φυλής, εθνικής ταυτότητας, θρησκευτικής ομάδας ή ιδεολογίας. Επομένως, το να στέκεστε στο πλευρό των καταπιεσμένων που στερούνται αυτό το δικαίωμα σημαίνει, πρώτα και κύρια, την εκπλήρωση μιας μεγάλης ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη οικογένεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά ως σύζυγος ενός ηγέτη, η ευαισθησία που έχετε δείξει στις ζωές που καταστράφηκαν, στις οικογένειες που διαλύθηκαν και στα παιδιά που έμειναν ορφανά υπό τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία είναι μια πρωτοβουλία που ενσταλάζει ελπίδα στις καρδιές. Το αίτημά σας να επαναφέρετε τα χαρούμενα χαμόγελα των Ουκρανών παιδιών που «αναγκάστηκαν σε σιωπηλά γέλια» είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα δείξετε αυτή τη σημαντική ευαισθησία που δείχνετε για τα 648 Ουκρανικά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, και ακόμη πιο έντονα για τη Γάζα, όπου 62.000 αθώοι πολίτες, εκ των οποίων 18.000 ήταν παιδιά, δολοφονήθηκαν βάναυσα σε δύο χρόνια.
«Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια μέρα θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «άγνωστος στρατιώτης» και για τα παιδιά;»
Η Εμινέ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Γάζα είναι το θέατρο της πρωτοφανούς σκληρότητας και της πιο οδυνηρής γενοκτονίας της εποχής μας, ανέφερε στην επιστολή της: «Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά συγκρίνει την επιφάνεια της Γάζας, όπου ένα παιδί σκοτώνεται κάθε 45 λεπτά, με μια «κόλαση» για τα παιδιά και το υπόγειο με ένα «νεκροταφείο παιδιών». Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια μέρα θα χρησιμοποιούσαμε τον όρο «άγνωστος στρατιώτης», που χρησιμοποιείται σε πολέμους για να περιγράψει άγνωστους στρατιώτες, και για τα παιδιά; Η φράση «άγνωστο μωρό», γραμμένη στα σάβανα χιλιάδων παιδιών της Γάζας που δεν έχουν κανέναν πίσω, των οποίων τα ονόματα δεν μπορούν καν να προσδιοριστούν, ανοίγει ανεπανόρθωτες πληγές στη συνείδησή μας. Αυτά τα παιδιά, οδηγημένα σε βαθιά ψυχολογική καταστροφή και εντελώς ξεχασμένα πώς να γελούν, φωνάζουν στα μικρόφωνα που τους δίνεται ότι θέλουν να πεθάνουν, κουβαλώντας στις αθώες καρδιές τους την εξάντληση ενός πολέμου που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Η ιστορία στη Γάζα καταγράφει ότι ο απερίγραπτος πόνος και ο φόβος που βιώνουν αυτά τα μικρά ορφανά παιδιά έχουν γκριζάρει τα μαλλιά τους».
Έκκληση για «αποστολή επιστολής στον Νετανιάχου για τη Γάζα»
Η Εμινέ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν ήταν μόνο τα παιδιά της Ουκρανίας των οποίων τα γέλια σίγησαν, αλλά ότι και τα παιδιά της Παλαιστίνης άξιζαν την ίδια χαρά, την ίδια ελευθερία και το ίδιο αξιοπρεπές μέλλον. Είπε: «Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό αν στέλνατε μια επιστολή στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με την έντονη έκκλησή σας για τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Στις μέρες μας, που ο κόσμος βιώνει μια κοινή αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μια έκκληση από εσάς εκ μέρους της Γάζας θα ήταν επίσης η εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης απέναντι στον παλαιστινιακό λαό».
«Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές και τη δύναμή μας ενάντια στην διεστραμμένη τάξη»
Η Εμινέ Ερντογάν, η οποία θεώρησε τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη κάτι περισσότερο από γενοκτονία, ως επιβολή ενός αυθαίρετου διεθνούς συστήματος στο οποίο όλοι και τα πάντα μπορούν να υποτιμηθούν προς όφελος και την άνεση μιας ομάδας ανθρώπων, κάλεσε όλους να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους ενάντια σε αυτή την παραμορφωμένη τάξη που βλέπει τις ζωές των παιδιών σε ορισμένα μέρη του κόσμου ως λιγότερο πολύτιμες από άλλες. Η Εμινέ Ερντογάν τόνισε την υποχρέωσή τους να υπερασπιστούν τους απαξιωμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου και των κοινών ανθρώπινων αξιών και να ενωθούν γύρω από κοινές αρχές, δηλώνοντας:
«Μόνο τότε μπορούμε να θρέψουμε τις ελπίδες των μελλοντικών γενεών, οι οποίες οδηγούνται στην απελπισία μέρα με τη μέρα μπροστά σε αυτή τη βιαιότητα. Μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τη δυνατότητα να επιστρέψουμε τη χαρά στα παιδιά των οποίων το γέλιο έχει σιωπήσει και για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, συμμερίζομαι βαθιά τα συναισθήματα στην επιστολή σας και ελπίζω να καλλιεργήσετε την ίδια ελπίδα για τα παιδιά της Γάζας που λαχταρούν ειρήνη και ηρεμία. Είναι πολύ αργά για τα 18.885 μωρά και παιδιά της Γάζας που χάσαμε, όπως η 6χρονη Χιντ Ρετζέπ, που σκοτώθηκε με 335 σφαίρες, και η 3χρονη Ριμ, της οποίας ο παππούς την φίλησε για να την αποχαιρετήσει με τα χαρούμενα, χαμογελαστά μάτια. Αλλά έχουμε ακόμα μια ευκαιρία για τα πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά της Γάζας που έχουν επιβιώσει. Ήρθε η ώρα της».