«Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια μέρα θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «άγνωστος στρατιώτης» και για τα παιδιά;»

Η Εμινέ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Γάζα είναι το θέατρο της πρωτοφανούς σκληρότητας και της πιο οδυνηρής γενοκτονίας της εποχής μας, ανέφερε στην επιστολή της: «Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά συγκρίνει την επιφάνεια της Γάζας, όπου ένα παιδί σκοτώνεται κάθε 45 λεπτά, με μια «κόλαση» για τα παιδιά και το υπόγειο με ένα «νεκροταφείο παιδιών». Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια μέρα θα χρησιμοποιούσαμε τον όρο «άγνωστος στρατιώτης», που χρησιμοποιείται σε πολέμους για να περιγράψει άγνωστους στρατιώτες, και για τα παιδιά; Η φράση «άγνωστο μωρό», γραμμένη στα σάβανα χιλιάδων παιδιών της Γάζας που δεν έχουν κανέναν πίσω, των οποίων τα ονόματα δεν μπορούν καν να προσδιοριστούν, ανοίγει ανεπανόρθωτες πληγές στη συνείδησή μας. Αυτά τα παιδιά, οδηγημένα σε βαθιά ψυχολογική καταστροφή και εντελώς ξεχασμένα πώς να γελούν, φωνάζουν στα μικρόφωνα που τους δίνεται ότι θέλουν να πεθάνουν, κουβαλώντας στις αθώες καρδιές τους την εξάντληση ενός πολέμου που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Η ιστορία στη Γάζα καταγράφει ότι ο απερίγραπτος πόνος και ο φόβος που βιώνουν αυτά τα μικρά ορφανά παιδιά έχουν γκριζάρει τα μαλλιά τους».

Έκκληση για «αποστολή επιστολής στον Νετανιάχου για τη Γάζα»

Η Εμινέ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν ήταν μόνο τα παιδιά της Ουκρανίας των οποίων τα γέλια σίγησαν, αλλά ότι και τα παιδιά της Παλαιστίνης άξιζαν την ίδια χαρά, την ίδια ελευθερία και το ίδιο αξιοπρεπές μέλλον. Είπε: «Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό αν στέλνατε μια επιστολή στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με την έντονη έκκλησή σας για τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Στις μέρες μας, που ο κόσμος βιώνει μια κοινή αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μια έκκληση από εσάς εκ μέρους της Γάζας θα ήταν επίσης η εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης απέναντι στον παλαιστινιακό λαό».

«Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές και τη δύναμή μας ενάντια στην διεστραμμένη τάξη»

Η Εμινέ Ερντογάν, η οποία θεώρησε τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη κάτι περισσότερο από γενοκτονία, ως επιβολή ενός αυθαίρετου διεθνούς συστήματος στο οποίο όλοι και τα πάντα μπορούν να υποτιμηθούν προς όφελος και την άνεση μιας ομάδας ανθρώπων, κάλεσε όλους να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους ενάντια σε αυτή την παραμορφωμένη τάξη που βλέπει τις ζωές των παιδιών σε ορισμένα μέρη του κόσμου ως λιγότερο πολύτιμες από άλλες. Η Εμινέ Ερντογάν τόνισε την υποχρέωσή τους να υπερασπιστούν τους απαξιωμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου και των κοινών ανθρώπινων αξιών και να ενωθούν γύρω από κοινές αρχές, δηλώνοντας:

«Μόνο τότε μπορούμε να θρέψουμε τις ελπίδες των μελλοντικών γενεών, οι οποίες οδηγούνται στην απελπισία μέρα με τη μέρα μπροστά σε αυτή τη βιαιότητα. Μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τη δυνατότητα να επιστρέψουμε τη χαρά στα παιδιά των οποίων το γέλιο έχει σιωπήσει και για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, συμμερίζομαι βαθιά τα συναισθήματα στην επιστολή σας και ελπίζω να καλλιεργήσετε την ίδια ελπίδα για τα παιδιά της Γάζας που λαχταρούν ειρήνη και ηρεμία. Είναι πολύ αργά για τα 18.885 μωρά και παιδιά της Γάζας που χάσαμε, όπως η 6χρονη Χιντ Ρετζέπ, που σκοτώθηκε με 335 σφαίρες, και η 3χρονη Ριμ, της οποίας ο παππούς την φίλησε για να την αποχαιρετήσει με τα χαρούμενα, χαμογελαστά μάτια. Αλλά έχουμε ακόμα μια ευκαιρία για τα πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά της Γάζας που έχουν επιβιώσει. Ήρθε η ώρα της».