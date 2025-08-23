Το τουρκικό αμυντικό σύστημα, το σύστημα υψηλής ταχύτητας στόχου drone, Şimsek, δοκιμάστηκε με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε ένας κορυφαίος αξιωματούχος της άμυνας.

Με το σύστημα εκτόξευσης με υποβοήθηση ρουκέτας (RATO), το Şimsek απογειώθηκε για πρώτη φορά από το έδαφος και απέκτησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται σε αποστολές στόχων αεροσκαφών και καμικάζι, δήλωσε ο Χαλούκ Γκιοργκούν, επικεφαλής της Προεδρίας Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.

"Η αμυντική μας βιομηχανία πρόσθεσε άλλη μια κρίσιμη ικανότητα στο οπλοστάσιό της," έγραψε.