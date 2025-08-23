ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία δοκίμασε με επιτυχία το σύστημα drone υψηλής ταχύτητας "Şimşek"
Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της άμυνας, το σύστημα αεροσκαφών που ανέπτυξε η Τουρκική Βιομηχανία Αεροδιαστημικής αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τόσο ως στόχος αεροσκάφους όσο και σε καμικάζι αποστολές
Το τουρκικό αμυντικό σύστημα, το σύστημα υψηλής ταχύτητας στόχου drone, Şimsek, δοκιμάστηκε με επιτυχία, όπως ανακοίνωσε ένας κορυφαίος αξιωματούχος της άμυνας.

Με το σύστημα εκτόξευσης με υποβοήθηση ρουκέτας (RATO), το Şimsek απογειώθηκε για πρώτη φορά από το έδαφος και απέκτησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται σε αποστολές στόχων αεροσκαφών και καμικάζι, δήλωσε ο Χαλούκ Γκιοργκούν, επικεφαλής της Προεδρίας Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.

"Η αμυντική μας βιομηχανία πρόσθεσε άλλη μια κρίσιμη ικανότητα στο οπλοστάσιό της," έγραψε.

Το βήμα αυτό αποτελεί μια απτή απόδειξη τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου με εθνικές δυνατότητες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία της Τουρκίας και ενδυναμώνοντας την αποτρεπτική της ισχύ, πρόσθεσε.

"Συνεχίζουμε την πορεία μας με τη δέσμευση να παράγουμε καινοτόμες λύσεις για τις μελλοντικές αμυντικές ανάγκες," τόνισε.

Ευχαρίστησε επίσης την Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TUSAŞ), η οποία ανέπτυξε το Şimsek.

