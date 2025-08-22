Η Τουρκία δεν θα στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας την Πέμπτη, απορρίπτοντας εικασίες σχετικά με τον πιθανό ρόλο της Άνκαρα στις εγγυήσεις ασφάλειας μετά τον πόλεμο.

«Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία θα στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, δεν θα ήταν ορθό ή ακριβές να γίνει εκτίμηση βασισμένη σε προβλέψεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε συγκεκριμένη βάση», ανέφεραν οι αξιωματούχοι του υπουργείου σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας ενημέρωσης.

Τόνισαν ότι η Τουρκία υποστηρίζει όλες τις γνήσιες πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά προειδοποίησαν κατά των πρόωρων υποθέσεων. «Η Τουρκία είναι ένα έθνος που προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της και συμβάλλει ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίτευξη αυτών των στόχων», υπογράμμισαν οι αξιωματούχοι.

«Ωστόσο, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πρώτα πρέπει να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, στη συνέχεια να καθοριστεί το πλαίσιο μιας αποστολής με σαφώς ορισμένη εντολή και να διευκρινιστεί η συμβολή κάθε χώρας», πρόσθεσαν.

Προγραμματισμένες τεχνικές επισκέψεις για τις αμυντικές ανάγκες της Συρίας

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει τεχνικές επισκέψεις στη Συρία για να αξιολογήσει τις αμυντικές ανάγκες και να διαμορφώσει έναν κοινό οδικό χάρτη με τη Δαμασκό.

Ένα Μνημόνιο Κατανόησης για Κοινή Εκπαίδευση και Συμβουλευτική, που υπογράφηκε στις 13 Αυγούστου, στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Συρίας μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, ενώ προωθεί την αναδιάρθρωση των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων.