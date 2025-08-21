Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Σομαλία το 2011 αποτέλεσε ένα ιστορικό σημείο καμπής που άλλαξε τη μοίρα της χώρας, είπε ο υπουργός Λιμένων και Θαλάσσιων Μεταφορών της Σομαλίας, Αμπντουλκαντίρ Μοχάμεντ Νουρ.

Σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Anadolu, ο Σομαλός υπουργός ανέφερε ότι η επίσκεψη του Ερντογάν τον Αύγουστο του 2011 πραγματοποιήθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχει βιώσει η χώρα του από την κατάρρευση της κρατικής της δομής το 1990.

Η επίσκεψη του Ερντογάν στο Μογκαντίσου με τη σύζυγο του Εμινέ Ερντογάν, τα παιδιά του και υπουργούς, μνημονεύεται ως μια αξέχαστη ημέρα στη Σομαλία, η οποία εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε τη χειρότερη ξηρασία στην ιστορία της, είπε ο Νουρ.

Σομαλοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αυτή η επίσκεψη αποτελεί σημείο καμπής για την έξοδο της χώρας από την απομόνωση και την ένταξη της στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας, αναβαθμίζοντας τις Τουρκίας–Σομαλίας σε στρατηγικό επίπεδο.

Ο Νουρ σημείωσε ότι η Σομαλία, η οποία έμοιαζε εγκαταλελειμμένη από την κατάρρευση του κράτους το 1990, βίωνε μια από τις χειρότερες ξηρασίες στην ιστορία της.

«Εκείνες τις ημέρες, η Σομαλία ήταν μια χώρα απομονωμένη από τον κόσμο και χωρίς βοήθεια. Όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν, μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο, την οικογένειά του και όλους τους αξιωματούχους του, έφτασε στη Σομαλία, ήταν ένα σημείο καμπής. Δεν βοήθησε μόνο ο τουρκικός λαός, αλλά η προσοχή ολόκληρου του κόσμου στράφηκε στη Σομαλία», σημείωσε.