Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Σομαλία το 2011 αποτέλεσε ένα ιστορικό σημείο καμπής που άλλαξε τη μοίρα της χώρας, είπε ο υπουργός Λιμένων και Θαλάσσιων Μεταφορών της Σομαλίας, Αμπντουλκαντίρ Μοχάμεντ Νουρ.
Σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Anadolu, ο Σομαλός υπουργός ανέφερε ότι η επίσκεψη του Ερντογάν τον Αύγουστο του 2011 πραγματοποιήθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχει βιώσει η χώρα του από την κατάρρευση της κρατικής της δομής το 1990.
Η επίσκεψη του Ερντογάν στο Μογκαντίσου με τη σύζυγο του Εμινέ Ερντογάν, τα παιδιά του και υπουργούς, μνημονεύεται ως μια αξέχαστη ημέρα στη Σομαλία, η οποία εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε τη χειρότερη ξηρασία στην ιστορία της, είπε ο Νουρ.
Σομαλοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αυτή η επίσκεψη αποτελεί σημείο καμπής για την έξοδο της χώρας από την απομόνωση και την ένταξη της στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας, αναβαθμίζοντας τις Τουρκίας–Σομαλίας σε στρατηγικό επίπεδο.
Ο Νουρ σημείωσε ότι η Σομαλία, η οποία έμοιαζε εγκαταλελειμμένη από την κατάρρευση του κράτους το 1990, βίωνε μια από τις χειρότερες ξηρασίες στην ιστορία της.
«Εκείνες τις ημέρες, η Σομαλία ήταν μια χώρα απομονωμένη από τον κόσμο και χωρίς βοήθεια. Όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν, μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο, την οικογένειά του και όλους τους αξιωματούχους του, έφτασε στη Σομαλία, ήταν ένα σημείο καμπής. Δεν βοήθησε μόνο ο τουρκικός λαός, αλλά η προσοχή ολόκληρου του κόσμου στράφηκε στη Σομαλία», σημείωσε.
Ο Νουρ σημείωσε ότι η Τουρκία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη Σομαλία μετά την επίσκεψη του Ερντογάν, λέγοντας: «Από εκείνη την ημέρα, βελτιωνόμαστε καθημερινά. Η συμβολή της Τουρκίας στην ανοικοδόμηση της Σομαλίας ήταν σημαντική».
Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία στήριζε πάντα τη Σομαλία στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας, στην ανάπτυξη της και στην ευημερία του λαού της.
Ο διευθυντής του Γραφείου Προώθησης Επενδύσεων της Σομαλίας στο υπουργείο Σχεδιασμού, Επενδύσεων και Οικονομικής Ανάπτυξης, Μοχάμεντ Ντουμπόου, σχολιάζοντας τις επισκέψεις του Ερντογάν, δήλωσε: «Η επίσκεψη του 2011 αφορούσε την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά η δεύτερη επίσκεψη το 2016 ήταν ένα ταξίδι με αναπτυξιακό χαρακτήρα».
Ο Ντουμπόου δήλωσε ότι ο ρόλος της Τουρκίας στη Σομαλία έχει μετατοπιστεί προς τις επενδύσεις και τις υποδομές.
Το άνοιγμα πρεσβείας στο Μογκαντίσου, η ίδρυση του Γραφείου της Τουρκικής Υπηρεσίας Συνεργασίας και Συντονισμού (TİKA) και το άνοιγμα τουρκικών σχολείων και νοσοκομείων συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση των σχέσεων.
Σήμερα, η Σομαλία έχει γίνει σύμβολο του ανοίγματος της Τουρκίας στην Αφρική. Οι τουρκικές εταιρείες αποτελούν έναν ορατό παράγοντα στις υποδομές και την καθημερινή ζωή της Σομαλίας, ενώ οι δύο χώρες διερευνούν νέες συνεργασίες στην ενέργεια, την αλιεία, ακόμη και στο διάστημα.