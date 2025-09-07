ΚΟΣΜΟΣ
Οι ακτιβιστές λένε ότι η Έιγι και χιλιάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από το Ισραήλ με ατιμωρησία, καθώς το πλοίο πλέει για τη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά.
Ο Παγκόσμιος Στόλος Φλοτίλλα Σουμούντ τίμησε το Σάββατο την πρώτη επέτειο από τον θάνατο της Τούρκισσας στις ΗΠΑ, Αϊσενούρ Έζγκι Έιγι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Αϊσενούρ και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι και σύμμαχοι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση και την κατοχή εδώ και δεκαετίες, και αυτό έχει γίνει με πλήρη ατιμωρησία», ανέφερε η ανάρτηση.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Φλοτίλλα Σουμούντ περιέγραψε την αποστολή του ως ένα ταξίδι εκ μέρους εκείνων που «σφαγιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την ανθρωπότητα και την δίκαιη ειρήνη», και δήλωσε ότι βλέπει το ταξίδι ως «μια δήλωση ενάντια στη γενοκτονία».

«Κατανοούμε ότι η ασφάλεια και η ελευθερία μας ως ανθρωπότητα είναι συνδεδεμένες με αυτές της Παλαιστίνης, και επιλέγουμε τη δράση, όπως έκανε και η Αϊσενούρ», ανέφερε. «Καθώς πλέουμε για την Παλαιστίνη, είναι μαζί μας».

