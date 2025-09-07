Ο Παγκόσμιος Στόλος Φλοτίλλα Σουμούντ τίμησε το Σάββατο την πρώτη επέτειο από τον θάνατο της Τούρκισσας στις ΗΠΑ, Αϊσενούρ Έζγκι Έιγι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Αϊσενούρ και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι και σύμμαχοι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση και την κατοχή εδώ και δεκαετίες, και αυτό έχει γίνει με πλήρη ατιμωρησία», ανέφερε η ανάρτηση.