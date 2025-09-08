Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου στην ισραηλινή κατεχόμενη ανατολική Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας πέντε άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι οι δύο ένοπλοι σκοτώθηκαν επίσης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι επτά ακόμα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται ένας άνδρας «περίπου 50 ετών και τρεις άνδρες γύρω στα 30», σύμφωνα με δήλωση της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης MDA, η οποία πρόσθεσε ότι παρέχει ιατρική φροντίδα σε αρκετούς από τους τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το πρωί στη διασταύρωση Ραμότ στην οδό Γιγκάλ, αφήνοντας περίπου 15 τραυματίες, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση της MDA.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιούσε συνάντηση για την αξιολόγηση της κατάστασης μετά την επίθεση, όπως ανέφερε το γραφείο του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η ενέργεια είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής του Ισραήλ και στη γενοκτονία που διαπράττει κατά του λαού μας», δήλωσε η παλαιστινιακή αντιστασιακή ομάδα Χαμάς σε ανακοίνωσή της.