Πέντε νεκροί σε επίθεση στην ανατολική Ιερουσαλήμ
Η παλαιστινιακή ομάδα αντίστασης Χαμάς δηλώνει ότι η επίθεση είναι μια φυσική απάντηση στα "εγκλήματα της κατοχής και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας"
8 Σεπτέμβριος 2025

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου στην ισραηλινή κατεχόμενη ανατολική Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας πέντε άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι οι δύο ένοπλοι σκοτώθηκαν επίσης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι επτά ακόμα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται ένας άνδρας «περίπου 50 ετών και τρεις άνδρες γύρω στα 30», σύμφωνα με δήλωση της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης MDA, η οποία πρόσθεσε ότι παρέχει ιατρική φροντίδα σε αρκετούς από τους τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το πρωί στη διασταύρωση Ραμότ στην οδό Γιγκάλ, αφήνοντας περίπου 15 τραυματίες, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση της MDA.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιούσε συνάντηση για την αξιολόγηση της κατάστασης μετά την επίθεση, όπως ανέφερε το γραφείο του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η ενέργεια είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής του Ισραήλ και στη γενοκτονία που διαπράττει κατά του λαού μας», δήλωσε η παλαιστινιακή αντιστασιακή ομάδα Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες άνοιξαν πυρ προς τη στάση λεωφορείου αφού έφτασαν με όχημα.

«Ένας αξιωματικός ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ανταπέδωσαν τα πυρά και εξουδετέρωσαν τους δράστες», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, στον πόλεμο στη Γάζα. Η ακροδεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τον αριθμό των παράνομων εβραϊκών οικισμών στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας ουσιαστικά την προοπτική ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

