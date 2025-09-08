Οι κολομβιανές αρχές διέσωσαν 27 από τους 72 στρατιώτες που κρατούνταν όμηροι στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες και όπου καλλιεργούνται ναρκωτικά, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.
Στρατιώτες και αστυνομικοί στην Κολομβία συχνά τίθενται υπό κράτηση σε περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες.
Οι 72 στρατιώτες είχαν τεθεί υπό κράτηση στην περιοχή Κάουκα, που ελέγχεται από αντάρτες, "το απόγευμα", ανέφερε στρατιωτική πηγή στο AFP, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο στρατός αργότερα ανέφερε την "διάσωση" 27 στρατιωτών, αλλά δήλωσε ότι 45 "παραμένουν στερημένοι της ελευθερίας τους υπό το καθεστώς των ανταρτών".
"Ο Εθνικός Στρατός διατηρεί παρουσία στην περιοχή, λαμβάνοντας μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης και την εξασφάλιση της επιστροφής του προσωπικού που έχει απαχθεί," ανέφερε σε ανακοίνωση.
Οι στρατιώτες συμμετείχαν σε στρατιωτική επιχείρηση όταν περίπου 600 άτομα "εμπόδισαν την ανάπτυξη των στρατευμάτων" στο Σαν Χουάν ντε Μικάι, ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή είχε σκοπό "να διευκολύνει τον έλεγχο των διαδρομών που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη."
Η περιοχή Μικάι είναι ένα κέντρο καλλιέργειας κόκας στη νοτιοδυτική Κολομβία, που ελέγχεται από μια αποσχισθείσα φατρία του διαλυμένου αντάρτικου στρατού FARC, γνωστή ως Κεντρικό Επιτελείο.
Ο αριστερός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ξεκίνησε μια επίθεση το 2024 για να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, αλλά έχει συναντήσει έντονη τοπική αντίσταση.
"Αφήστε τους στρατιώτες ελεύθερους, μπορεί να είναι τα παιδιά σας. Τα παιδιά της Κολομβίας πρέπει να αγκαλιάσουν και να επιβιώσουν από τους γονείς τους," δήλωσε ο Πέτρο την Κυριακή στο X, προσθέτοντας ότι μια επιτροπή διαλόγου είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί.
"Η αγροτική κοινότητα του Μικάι γνωρίζει ότι είναι καιρός να ξεκινήσει η ειρηνική αντικατάσταση των (παράνομων) καλλιεργειών. Αυτή είναι η ευκαιρία," δήλωσε ο Πέτρο.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τέτοιες κρατήσεις συχνά πραγματοποιούνται από ντόπιους που δρουν υπό τις εντολές ένοπλων ομάδων σε περιοχές όπου η κρατική παρουσία είναι περιορισμένη.
Τον Ιούνιο, 57 στρατιώτες κρατήθηκαν στην ίδια περιοχή πριν απελευθερωθούν λίγες ημέρες αργότερα μετά από στρατιωτική παρέμβαση.
Στα τέλη Αυγούστου, 33 στρατιώτες κρατήθηκαν αιχμάλωτοι για τρεις ημέρες σε μια νοτιοανατολική κοινότητα του Αμαζονίου, που φιλοξενεί αριστερούς αντάρτες.
Η Κολομβία αντιμετωπίζει αυξανόμενη βία από αποσχισθείσες ομάδες που απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 με το FARC, μετά από μια εξηνταετή εξέγερση.