Οι κολομβιανές αρχές διέσωσαν 27 από τους 72 στρατιώτες που κρατούνταν όμηροι στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες και όπου καλλιεργούνται ναρκωτικά, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στρατιώτες και αστυνομικοί στην Κολομβία συχνά τίθενται υπό κράτηση σε περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες.

Οι 72 στρατιώτες είχαν τεθεί υπό κράτηση στην περιοχή Κάουκα, που ελέγχεται από αντάρτες, "το απόγευμα", ανέφερε στρατιωτική πηγή στο AFP, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός αργότερα ανέφερε την "διάσωση" 27 στρατιωτών, αλλά δήλωσε ότι 45 "παραμένουν στερημένοι της ελευθερίας τους υπό το καθεστώς των ανταρτών".

"Ο Εθνικός Στρατός διατηρεί παρουσία στην περιοχή, λαμβάνοντας μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης και την εξασφάλιση της επιστροφής του προσωπικού που έχει απαχθεί," ανέφερε σε ανακοίνωση.

Οι στρατιώτες συμμετείχαν σε στρατιωτική επιχείρηση όταν περίπου 600 άτομα "εμπόδισαν την ανάπτυξη των στρατευμάτων" στο Σαν Χουάν ντε Μικάι, ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή είχε σκοπό "να διευκολύνει τον έλεγχο των διαδρομών που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη."

Η περιοχή Μικάι είναι ένα κέντρο καλλιέργειας κόκας στη νοτιοδυτική Κολομβία, που ελέγχεται από μια αποσχισθείσα φατρία του διαλυμένου αντάρτικου στρατού FARC, γνωστή ως Κεντρικό Επιτελείο.