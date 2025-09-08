Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών την Κυριακή για τη δεύτερη διαδήλωση «Κόκκινη Γραμμή για τη Γάζα», ζητώντας από το Βέλγιο να διακόψει τις σχέσεις του με το Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον Βόρειο Σταθμό των Βρυξελλών πριν πορευτούν προς την Πλατεία Ζαν Ρέι, κοντά στα πανευρωπαϊκά ιδρύματα, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι διοργανωτές κάλεσαν τους συμμετέχοντες να κρατούν κόκκινες κάρτες ως ένδειξη «κόκκινης κάρτας προς τους πολιτικούς και τα ιδρύματα που διευκολύνουν εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων».
«Αν και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να λάβει μέτρα κατά του Ισραήλ στις 2 Σεπτεμβρίου, αυτά τα μέτρα εξακολουθούν να απέχουν πολύ από το να καλύψουν όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του Βελγίου», δήλωσε ο Λούντο Ντε Μπραμπάντερ, ένας από τους διοργανωτές.
Πρόσθεσε ότι το Βέλγιο πρέπει να λάβει «αποφασιστικά και ολοκληρωμένα μέτρα» για να τερματίσει τη συνενοχή του στη γενοκτονία.
Οι διαδηλωτές ζήτησαν πλήρες στρατιωτικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του εμπορίου όπλων και της συνεργασίας, καθώς και εθνική απαγόρευση επενδύσεων, εμπορίου και διπλωματικών σχέσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.
Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από διεθνείς ομάδες αλληλεγγύης, υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 200 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων συνδικάτων, εβραϊκών και παλαιστινιακών ομάδων, νεολαιίστικων κινημάτων, θρησκευτικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων και φιλανθρωπικών οργανώσεων.
Η πρώτη πορεία «Κόκκινη Γραμμή» στις 15 Ιουλίου συγκέντρωσε περίπου 100.000 συμμετέχοντες.