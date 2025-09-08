Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών την Κυριακή για τη δεύτερη διαδήλωση «Κόκκινη Γραμμή για τη Γάζα», ζητώντας από το Βέλγιο να διακόψει τις σχέσεις του με το Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον Βόρειο Σταθμό των Βρυξελλών πριν πορευτούν προς την Πλατεία Ζαν Ρέι, κοντά στα πανευρωπαϊκά ιδρύματα, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τους συμμετέχοντες να κρατούν κόκκινες κάρτες ως ένδειξη «κόκκινης κάρτας προς τους πολιτικούς και τα ιδρύματα που διευκολύνουν εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων».

«Αν και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να λάβει μέτρα κατά του Ισραήλ στις 2 Σεπτεμβρίου, αυτά τα μέτρα εξακολουθούν να απέχουν πολύ από το να καλύψουν όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του Βελγίου», δήλωσε ο Λούντο Ντε Μπραμπάντερ, ένας από τους διοργανωτές.