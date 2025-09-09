Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 50 οικιστικούς πύργους στην Πόλη της Γάζας μέσα σε δύο ημέρες, υποσχόμενος περισσότερες κατεδαφίσεις στο πλαίσιο σχεδίων για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, 50 από αυτούς τους πύργους έχουν πέσει. Η αεροπορία τους κατέστρεψε», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Όλα αυτά είναι μόνο μια εισαγωγή, μόνο ένα προοίμιο, για την κύρια έντονη επιχείρηση — μια χερσαία επιχείρηση των δυνάμεών μας, που τώρα οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην Πόλη της Γάζας.»

Προειδοποίησε τους κατοίκους να φύγουν, λέγοντας: «Αυτό είναι μόνο το προοίμιο για την κύρια ισχυρή επιχείρηση, οπότε λέω στους κατοίκους της Γάζας: έχετε προειδοποιηθεί, φύγετε από εκεί.»

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς καταδίκασε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «μία από τις πιο άσχημες μορφές σαδισμού και εγκληματικότητας» που πραγματοποιούνται ανοιχτά ενώπιον της διεθνούς κοινότητας.

Την Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να στοχεύουν πολυώροφα κτίρια στην Πόλη της Γάζας που φιλοξενούσαν εκατοντάδες εκτοπισμένους πολίτες, εντείνοντας τους βομβαρδισμούς στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εκκαθάριση και κατάληψη της πόλης.

Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα