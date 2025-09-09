Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 50 οικιστικούς πύργους στην Πόλη της Γάζας μέσα σε δύο ημέρες, υποσχόμενος περισσότερες κατεδαφίσεις στο πλαίσιο σχεδίων για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα.
«Τις τελευταίες δύο ημέρες, 50 από αυτούς τους πύργους έχουν πέσει. Η αεροπορία τους κατέστρεψε», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
«Όλα αυτά είναι μόνο μια εισαγωγή, μόνο ένα προοίμιο, για την κύρια έντονη επιχείρηση — μια χερσαία επιχείρηση των δυνάμεών μας, που τώρα οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην Πόλη της Γάζας.»
Προειδοποίησε τους κατοίκους να φύγουν, λέγοντας: «Αυτό είναι μόνο το προοίμιο για την κύρια ισχυρή επιχείρηση, οπότε λέω στους κατοίκους της Γάζας: έχετε προειδοποιηθεί, φύγετε από εκεί.»
Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς καταδίκασε τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «μία από τις πιο άσχημες μορφές σαδισμού και εγκληματικότητας» που πραγματοποιούνται ανοιχτά ενώπιον της διεθνούς κοινότητας.
Την Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να στοχεύουν πολυώροφα κτίρια στην Πόλη της Γάζας που φιλοξενούσαν εκατοντάδες εκτοπισμένους πολίτες, εντείνοντας τους βομβαρδισμούς στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εκκαθάριση και κατάληψη της πόλης.
Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.500 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.
Η γενοκτονία έχει καταστρέψει τον θύλακα, εκτοπίζοντας σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό και οδηγώντας τον σε λιμοκτονία.
Διεθνείς νομικοί οργανισμοί έχουν λάβει μέτρα κατά των Ισραηλινών ηγετών.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τη συμπεριφορά του στη Γάζα.
Παρά την παγκόσμια κριτική, ο Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να επεκτείνει την κατάληψη.
«Αυτό είναι μόνο η αρχή», είπε.