Η Ε3 προειδοποιεί το Ιράν με κυρώσεις εάν δεν ξαναρχίσουν οι πυρηνικές συνομιλίες
Οι υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας έστειλαν επιστολή στον ΟΗΕ μετά τις συνομιλίες που είχαν με το Ιράν τον περασμένο μήνα στην Ιστάνμπουλ, με στόχο την αναβίωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Συνάντηση του Πρόεδρου της Γαλλίας Μακρόν, του Καγκελάριου της Γερμανίας Μερτς και του Πρωθυπουργού της Βρετανίας Στάρμερ στην Χάγη. / Reuters
πριν 11 ώρες

Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσαν τον ΟΗΕ ότι είναι διατεθειμένες να επαναφέρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ξαναρχίσει τις συνομιλίες με τη διεθνή κοινότητα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, συμφώνα με τους Financial Times.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας Ε3 έγραψαν στον ΟΗΕ σχετικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς των κυρώσεων «snapback», εάν η Τεχεράνη δεν αναλάβει δράση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι εάν το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να καταλήξει σε διπλωματική λύση πριν από το τέλος του Αυγούστου του 2025, ή δεν αδράξει την ευκαιρία μιας παράτασης, οι Ε3 είναι διατεθειμένες να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό “snapback”», αναφέρουν οι υπουργοί στην επιστολή, την οποία έχουν στη διάθεσή τους οι FT.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα, αποχώρησε μονομερώς το 2018, κατά την πρώτη του θητεία, από την πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν, παρόλο που οι υποστηρικτές της έλεγαν ότι λειτουργούσε.

Το Ιράν, ωστόσο, επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα εξυπηρετεί ειρηνικούς σκοπούς.

