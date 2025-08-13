Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσαν τον ΟΗΕ ότι είναι διατεθειμένες να επαναφέρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ξαναρχίσει τις συνομιλίες με τη διεθνή κοινότητα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, συμφώνα με τους Financial Times.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας Ε3 έγραψαν στον ΟΗΕ σχετικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς των κυρώσεων «snapback», εάν η Τεχεράνη δεν αναλάβει δράση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι εάν το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να καταλήξει σε διπλωματική λύση πριν από το τέλος του Αυγούστου του 2025, ή δεν αδράξει την ευκαιρία μιας παράτασης, οι Ε3 είναι διατεθειμένες να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό “snapback”», αναφέρουν οι υπουργοί στην επιστολή, την οποία έχουν στη διάθεσή τους οι FT.