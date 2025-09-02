Οι διασώστες αναζητούσαν απεγνωσμένα την Τρίτη επιζώντες στα ερείπια σπιτιών που κατέρρευσαν από τον σεισμό που έπληξε την ανατολική Αφγανιστάν, σκοτώνοντας περισσότερους από 900 ανθρώπους.
Ο σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ, που ακολουθήθηκε από τουλάχιστον πέντε μετασεισμούς, έπληξε απομακρυσμένες περιοχές σε ορεινές επαρχίες κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κουνάρ, Εχσανουλάχ Εχσάν, δήλωσε ότι «οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας». Είπε ότι «υπάρχουν ακόμα τραυματίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά» και χρειάζονται μεταφορά σε νοσοκομεία.
Οι κάτοικοι συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης, χρησιμοποιώντας τα γυμνά τους χέρια για να καθαρίσουν τα ερείπια από τα απλά σπίτια από λάσπη και πέτρα που ήταν χτισμένα σε απότομες κοιλάδες.
Ο Ομπαϊντουλά Στομάν, 26 ετών, που ταξίδεψε στο χωριό Ουαντίρ για να αναζητήσει έναν φίλο του, ήταν συγκλονισμένος από το μέγεθος της καταστροφής.
«Ψάχνω εδώ, αλλά δεν τον είδα. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να δω τις συνθήκες εδώ», είπε. «Έχουν μείνει μόνο ερείπια».
Οι νεκροί, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τυλίχθηκαν σε λευκά σάβανα από τους κατοίκους που προσευχήθηκαν για τις ψυχές τους πριν τους θάψουν.
Έκτακτη βοήθεια
Ορισμένα από τα πιο πληγμένα χωριά παραμένουν απρόσιτα λόγω αποκλεισμένων δρόμων, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας των ΗΠΑ (USGS), η οποία ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος μόλις οκτώ χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης.
Μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, το Αφγανιστάν είναι μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, αντιμετωπίζοντας μια παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση και την εισροή εκατομμυρίων Αφγανών που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη χώρα από το Πακιστάν και το Ιράν τα τελευταία χρόνια.
Από την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2021, η ξένη βοήθεια προς τη χώρα έχει μειωθεί δραματικά, υπονομεύοντας την ήδη περιορισμένη ικανότητα της φτωχής χώρας να ανταποκριθεί σε καταστροφές.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας μέχρι τις αρχές του 2025, όταν σχεδόν όλα τα κονδύλια ακυρώθηκαν μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Τον Ιούνιο, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι μειώνουν δραστικά τα παγκόσμια σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω των «πιο βαθιών περικοπών χρηματοδότησης που έχουν γίνει ποτέ».
Τη Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να «εκτιμήσει γρήγορα τις ανάγκες, να παρέχει έκτακτη βοήθεια και να είναι έτοιμος να κινητοποιήσει επιπλέον υποστήριξη», ανακοινώνοντας αρχική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων.