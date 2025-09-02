Οι διασώστες αναζητούσαν απεγνωσμένα την Τρίτη επιζώντες στα ερείπια σπιτιών που κατέρρευσαν από τον σεισμό που έπληξε την ανατολική Αφγανιστάν, σκοτώνοντας περισσότερους από 900 ανθρώπους.

Ο σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ, που ακολουθήθηκε από τουλάχιστον πέντε μετασεισμούς, έπληξε απομακρυσμένες περιοχές σε ορεινές επαρχίες κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κουνάρ, Εχσανουλάχ Εχσάν, δήλωσε ότι «οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας». Είπε ότι «υπάρχουν ακόμα τραυματίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά» και χρειάζονται μεταφορά σε νοσοκομεία.

Οι κάτοικοι συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης, χρησιμοποιώντας τα γυμνά τους χέρια για να καθαρίσουν τα ερείπια από τα απλά σπίτια από λάσπη και πέτρα που ήταν χτισμένα σε απότομες κοιλάδες.

Ο Ομπαϊντουλά Στομάν, 26 ετών, που ταξίδεψε στο χωριό Ουαντίρ για να αναζητήσει έναν φίλο του, ήταν συγκλονισμένος από το μέγεθος της καταστροφής.

«Ψάχνω εδώ, αλλά δεν τον είδα. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να δω τις συνθήκες εδώ», είπε. «Έχουν μείνει μόνο ερείπια».

Οι νεκροί, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τυλίχθηκαν σε λευκά σάβανα από τους κατοίκους που προσευχήθηκαν για τις ψυχές τους πριν τους θάψουν.

Έκτακτη βοήθεια