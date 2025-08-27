ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση Ισραήλ στα περίχωρα της Δαμασκού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Το Ισραήλ στοχεύει τις θέσεις του συριακού στρατού στην ύπαιθρο της Δαμασκού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya.
Το Ισραήλ σκότωσε έξι μέλη του συριακού στρατού σε επιθέσεις με drones κοντά στην πόλη αλ-Κισουά, νότια της Δαμασκού, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση της Συρίας, Al-Ikhbariya.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δήλωσε την Τρίτη ότι τα ισραηλινά drones στόχευσαν θέσεις του συριακού στρατού στην ύπαιθρο της Δαμασκού.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις που στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε όλη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων πυραύλων και εγκαταστάσεων αεράμυνας, σύμφωνα με αναφορές.

Το Ισραήλ επίσης επέκτεινε την κατοχή του στα Υψίπεδα του Γκολάν, καταλαμβάνοντας τη ζώνη αποστρατικοποίησης, μια κίνηση που παραβίασε τη συμφωνία αποδέσμευσης του 1974 με τη Συρία.

Ο Άσαντ, ηγέτης της Συρίας για σχεδόν 25 χρόνια, διέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, τερματίζοντας το καθεστώς του Κόμματος Μπάαθ, που βρισκόταν στην εξουσία από το 1963.

Μια νέα μεταβατική διοίκηση με επικεφαλής τον Πρόεδρο Άχμεντ αλ Σαρά σχηματίστηκε τον Ιανουάριο.

