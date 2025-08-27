Το Ισραήλ σκότωσε έξι μέλη του συριακού στρατού σε επιθέσεις με drones κοντά στην πόλη αλ-Κισουά, νότια της Δαμασκού, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση της Συρίας, Al-Ikhbariya.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δήλωσε την Τρίτη ότι τα ισραηλινά drones στόχευσαν θέσεις του συριακού στρατού στην ύπαιθρο της Δαμασκού.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις που στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε όλη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων πυραύλων και εγκαταστάσεων αεράμυνας, σύμφωνα με αναφορές.