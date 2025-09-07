ΚΟΣΜΟΣ
Η Πολωνία κινητοποιεί μαχητικά αεροσκάφη μετά από ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία
Η Πολωνία και τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ σε υψηλή επιφυλακή καθώς η Ρωσία στοχεύει τη δυτική Ουκρανία, με τις αντιαεροπορικές άμυνες πλήρως ενεργοποιημένες, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας.
7 Σεπτέμβριος 2025

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς την Κυριακή για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με την επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας και ραντάρ εδάφους έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν υπό συναγερμό αεροπορικής επιδρομής, μετά από προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

