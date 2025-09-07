Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς την Κυριακή για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με την επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας και ραντάρ εδάφους έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.