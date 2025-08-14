Ιδρυμένο στις 14 Αυγούστου 2001 υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχει συμπληρώσει 24 χρόνια παρουσίας στην τουρκική πολιτική σκηνή, κερδίζοντας κάθε γενική εκλογή στην οποία συμμετείχε.

Στην 24η επέτειο του κόμματος, ο Αντιπρόεδρος του κόμματος, Φαρούκ Ατσάρ, ανακοίνωσε ότι νέα μέλη θα ενταχθούν στο κόμμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Ατσάρ τόνισε ότι, παρά τα 24 χρόνια του, το κόμμα παραμένει δυναμικό και αφοσιωμένο στο όραμα και την αποστολή του.

Περιέγραψε το κόμμα όχι απλώς ως πολιτική οργάνωση, αλλά ως λαϊκό κίνημα, προσθέτοντας: «Ίσως αξίζει να μοιραστούμε ότι, σε αντίθεση με την 24η επέτειο, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας με τη δύναμη που αντλούμε από τους δρόμους και την υποστήριξη που λαμβάνουμε από το έθνος».

«Για πρώτη φορά, στον 25ο χρόνο μας, θα εισέλθουμε σε μια ετήσια εκστρατεία. Σκοπός αυτής της εκστρατείας, που ξεκινά αύριο, είναι να μοιραστούμε με το έθνος μας και να τους υπενθυμίσουμε τι έχει επιτύχει ένα κόμμα που υπάρχει για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, πού έχει επηρεάσει την Τουρκία και τα εκατομμύρια έργα και πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει».

Ιδρυμένο στις 14 Αυγούστου 2001, το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έκανε την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή υπό την ηγεσία του Ερντογάν, ο οποίος τότε ήταν δήμαρχος της Ιστάνμπουλ. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρωθυπουργός το 2003 και υπηρετεί ως Πρόεδρος από το 2014.