Οι κουζίνες σούπας στη Γάζα εξυπηρετούν έως και 21.000 γεύματα καθημερινά, με 6,83 εκατομμύρια γεύματα να έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, έχουν παραδοθεί 400 τόνοι τοπικά προμηθευμένων προμηθειών και από τον Νοέμβριο του 2024 έχουν διανεμηθεί 1,66 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Από τις 29 Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε η διανομή πόσιμου νερού στη Γάζα μέσω βυτιοφόρων, παρέχοντας 20 λίτρα ανά οικογένεια και συνολικά 20 τόνους νερού την ημέρα. Έχοντας παραδώσει 1,66 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού στους κατοίκους της περιοχής, η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος θα συνεχίσει τη διανομή μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Από 5.000 πακέτα τροφίμων που προμηθεύτηκαν μέσω της Ιορδανίας, 2.500 διανεμήθηκαν τον Φεβρουάριο, ενώ τα υπόλοιπα εκκρεμούν. Παρά τους περιορισμούς, 165 από τα 405 φορτηγά βοήθειας που εκφορτώθηκαν στην αποθήκη του Αιγυπτιακού Ερυθρού Σταυρού είχαν εισέλθει στη Γάζα μέχρι τις 3 Αυγούστου, με τη διαλογή των υπολοίπων να συνεχίζεται.