Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Τουρκία εργάζονται εδώ και 683 ημέρες για να αντιμετωπίσουν την επισιτιστική κρίση στη Γάζα, που προκλήθηκε από τις επιθέσεις του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Αποστέλλουν τακτικά τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της επιδεινούμενης έλλειψης τροφίμων.
Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος
Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος ηγήθηκε πέντε αποστολών «Πλοίων Καλοσύνης», στέλνοντας 10 πλοία με 869 φορτηγά (15.089 τόνους) βοήθειας, κυρίως τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής και ιατρικές προμήθειες. Παρέδωσε 52.164 κονσέρβες κρέατος από δωρεές του Κουρμπάν Μπαϊράμ μέσω της Τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) και της UNRWA τον Ιανουάριο, ενώ άλλοι 261 τόνοι κονσερβών κρέατος από το 15ο πλοίο βοήθειας της Τουρκίας αναμένουν είσοδο.
Οι κουζίνες σούπας στη Γάζα εξυπηρετούν έως και 21.000 γεύματα καθημερινά, με 6,83 εκατομμύρια γεύματα να έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, έχουν παραδοθεί 400 τόνοι τοπικά προμηθευμένων προμηθειών και από τον Νοέμβριο του 2024 έχουν διανεμηθεί 1,66 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Από τις 29 Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε η διανομή πόσιμου νερού στη Γάζα μέσω βυτιοφόρων, παρέχοντας 20 λίτρα ανά οικογένεια και συνολικά 20 τόνους νερού την ημέρα. Έχοντας παραδώσει 1,66 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού στους κατοίκους της περιοχής, η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος θα συνεχίσει τη διανομή μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Από 5.000 πακέτα τροφίμων που προμηθεύτηκαν μέσω της Ιορδανίας, 2.500 διανεμήθηκαν τον Φεβρουάριο, ενώ τα υπόλοιπα εκκρεμούν. Παρά τους περιορισμούς, 165 από τα 405 φορτηγά βοήθειας που εκφορτώθηκαν στην αποθήκη του Αιγυπτιακού Ερυθρού Σταυρού είχαν εισέλθει στη Γάζα μέχρι τις 3 Αυγούστου, με τη διαλογή των υπολοίπων να συνεχίζεται.