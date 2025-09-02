Ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής έχει ξεπεράσει τους 1.400, σύμφωνα με εκπρόσωπο της προσωρινής κυβέρνησης.

Παράλληλα, η Αφγανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ο σεισμός κατέστρεψε πάνω από 8.000 σπίτια.

Πρόκειται για τον τρίτο μεγάλο σεισμό που πλήττει τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, από το 2021.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέγραψε τον σεισμό στις 11:47 μ.μ. τοπική ώρα (19:17 GMT), με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ και εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, τη νύχτα της Κυριακής, όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν.

Η επαρχία Κουνάρ είναι η πιο πληγείσα περιοχή, όπου ο σεισμός κατέστρεψε πολλά χωριά. Ο Αμπντούλ Γκάνι, εκπρόσωπος της προσωρινής αφγανικής διοίκησης στην επαρχία Κουνάρ, δήλωσε ότι ομάδες διάσωσης και παροχής βοήθειας έχουν ήδη φτάσει στις πληγείσες περιοχές και ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

"Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια," δήλωσε.