Ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής έχει ξεπεράσει τους 1.400, σύμφωνα με εκπρόσωπο της προσωρινής κυβέρνησης.
Παράλληλα, η Αφγανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ο σεισμός κατέστρεψε πάνω από 8.000 σπίτια.
Πρόκειται για τον τρίτο μεγάλο σεισμό που πλήττει τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, από το 2021.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέγραψε τον σεισμό στις 11:47 μ.μ. τοπική ώρα (19:17 GMT), με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ και εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, τη νύχτα της Κυριακής, όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν.
Η επαρχία Κουνάρ είναι η πιο πληγείσα περιοχή, όπου ο σεισμός κατέστρεψε πολλά χωριά. Ο Αμπντούλ Γκάνι, εκπρόσωπος της προσωρινής αφγανικής διοίκησης στην επαρχία Κουνάρ, δήλωσε ότι ομάδες διάσωσης και παροχής βοήθειας έχουν ήδη φτάσει στις πληγείσες περιοχές και ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.
"Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια," δήλωσε.
Πρόσθεσε ότι δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν στις περιοχές Νουρ Γκαλ, Σάουκι, Ουάτπουρ, Μανόγκι και Τσάπα Ντάρα της επαρχίας. Η προσωρινή αφγανική διοίκηση απέστειλε τη Δευτέρα προμήθειες βοήθειας και ιατρικές ομάδες στην περιοχή, ενώ περισσότερη βοήθεια αναμένεται από την Καμπούλ.
Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών Πακιστάν, Ιράν, Κίνας και Ινδίας, καθώς και δυτικών χωρών, έχουν δεσμευτεί να στείλουν βοήθεια στο Αφγανιστάν.
Ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε την Τρίτη ότι η αποκλεισμένη οδική πρόσβαση στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις ομάδες διάσωσης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες ορεινές περιοχές βασίζονται σε ελικόπτερα.
"Υπάρχουν πολλές κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, και η πρόσβαση ήταν πολύ περιορισμένη για όλους τις πρώτες 24 ώρες," δήλωσε ο Ιντρίκα Ρατβάτε, συντονιστής ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, σε συνέντευξη Τύπου από την Καμπούλ.
"Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να φτάσουμε σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η οδική πρόσβαση έχει υποστεί σοβαρές ζημιές," πρόσθεσε.