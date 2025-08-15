Μετά την ανεύρεση των λειψάνων τεσσάρων Τούρκων στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας (1950-1953), τα λείψανα επαναπατρίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης της Τουρκίας στη Νότια Κορέα.

Ο Μουράτ Ταμέρ δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι, βάσει συμφωνίας του 2011 μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, ανασκαφές στην περιοχή Κουνουρί – όπου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες απώλειες Τούρκων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου – αποκάλυψαν πολλά οστά και υπολείμματα πολέμου.

Αυτή η περιοχή στη Βόρεια Κορέα ήταν το επίκεντρο μερικών από τις πιο σφοδρές μάχες. Η Τουρκία συνεισέφερε τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών στον Πόλεμο της Κορέας, με τέσσερις ταξιαρχίες και συνολικά 21.212 στρατιώτες. Μεταξύ των 16 συμμετεχουσών χωρών, η Τουρκία είχε επίσης τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό απωλειών, με περίπου 900 στρατιώτες να έχουν σκοτωθεί ή να αγνοούνται. Το Κοιμητήριο Μνήμης του ΟΗΕ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας φιλοξενεί τα λείψανα 462 Τούρκων στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στη μάχη.

Ο Ταμέρ ανέφερε ότι τα τέσσερα νεοανακαλυφθέντα λείψανα στάλθηκαν σε ερευνητικό κέντρο στην πολιτεία της Χαβάης στις ΗΠΑ για εξέταση και ανασύνθεση, όπου πραγματοποιήθηκαν γενετικές αναλύσεις. Τόνισε ότι, για την επίτευξη ακριβών αποτελεσμάτων, έγιναν λεπτομερείς αναλύσεις σε υφασμάτινα θραύσματα που βρέθηκαν στα οστά, ώστε να προσδιοριστεί σε ποιον στρατό μπορεί να ανήκαν οι στρατιώτες, ειδικά όσοι πολέμησαν υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ εκείνη την εποχή.