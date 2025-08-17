Ερντογάν: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν έδωσε «νέα ώθηση» για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου, θα θέσει τις βάσεις για μόνιμη ειρήνη και πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο.