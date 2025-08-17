ΤΟΥΡΚΙΑ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ερντογάν: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν έδωσε «νέα ώθηση» για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου, θα θέσει τις βάσεις για μόνιμη ειρήνη και πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας. / AA
17 Αύγουστος 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε ότι η συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Προέδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα έδωσε «νέα ώθηση» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας», ανέφερε ο Ερντογάν σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε: «Χαιρετίζουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα θέσει τα θεμέλια για μια μόνιμη ειρήνη. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στην εγκαθίδρυση της ειρήνης».

