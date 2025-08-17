Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε ότι η συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Προέδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα έδωσε «νέα ώθηση» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
«Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας», ανέφερε ο Ερντογάν σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε: «Χαιρετίζουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα θέσει τα θεμέλια για μια μόνιμη ειρήνη. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στην εγκαθίδρυση της ειρήνης».