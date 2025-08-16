Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι η περιοχή πλησιάζει σε «πλήρη ανθρωπιστική κατάρρευση» εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων, σε άρθρο γνώμης που έγραψε για το Al Jazeera.

Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε τη δημοσίευση του άρθρου στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Next Sosyal.

Στο άρθρο, με τίτλο «Η συνείδηση της ανθρωπότητας δοκιμάζεται στη Γάζα» και που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στα αγγλικά και αραβικά, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εφαρμόζει «συστηματική πολιτική εξόντωσης» κατά των Παλαιστινίων.

«Η πείνα, η δίψα και η απειλή επιδημικών ασθενειών οδηγούν τη Γάζα σε πλήρη ανθρωπιστική κατάρρευση», έγραψε ο Ερντογάν. «Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 61.000 Παλαιστίνιοι—η πλειονότητα γυναίκες και παιδιά—έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις.»

Ανέφερε ότι η Άνκαρα συνεχίζει να πιέζει για κατάπαυση του πυρός στα Ηνωμένα Έθνη και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, ενώ διαμεσολαβεί μεταξύ παλαιστινιακών ομάδων.

«Η διπλή στάση του δυτικού κόσμου»

«Η διπλή στάση της Δύσης—η ταχεία αντίδραση σε άλλες κρίσεις ενώ υιοθετείται μια αμφίσημη προσέγγιση στη Γάζα—υπονομεύει την αξιοπιστία μιας διεθνούς τάξης που υποτίθεται ότι βασίζεται σε αρχές και κανόνες», έγραψε ο Ερντογάν.

Είπε ότι η ταχεία παγκόσμια κινητοποίηση για την Ουκρανία δεν είχε αντίστοιχη ανταπόκριση για τη Γάζα, επιτρέποντας στο Ισραήλ να ενεργεί «χωρίς την παραμικρή κύρωση».