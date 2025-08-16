Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι η περιοχή πλησιάζει σε «πλήρη ανθρωπιστική κατάρρευση» εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων, σε άρθρο γνώμης που έγραψε για το Al Jazeera.
Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε τη δημοσίευση του άρθρου στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Next Sosyal.
Στο άρθρο, με τίτλο «Η συνείδηση της ανθρωπότητας δοκιμάζεται στη Γάζα» και που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στα αγγλικά και αραβικά, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εφαρμόζει «συστηματική πολιτική εξόντωσης» κατά των Παλαιστινίων.
«Η πείνα, η δίψα και η απειλή επιδημικών ασθενειών οδηγούν τη Γάζα σε πλήρη ανθρωπιστική κατάρρευση», έγραψε ο Ερντογάν. «Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 61.000 Παλαιστίνιοι—η πλειονότητα γυναίκες και παιδιά—έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις.»
Ανέφερε ότι η Άνκαρα συνεχίζει να πιέζει για κατάπαυση του πυρός στα Ηνωμένα Έθνη και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, ενώ διαμεσολαβεί μεταξύ παλαιστινιακών ομάδων.
«Η διπλή στάση του δυτικού κόσμου»
«Η διπλή στάση της Δύσης—η ταχεία αντίδραση σε άλλες κρίσεις ενώ υιοθετείται μια αμφίσημη προσέγγιση στη Γάζα—υπονομεύει την αξιοπιστία μιας διεθνούς τάξης που υποτίθεται ότι βασίζεται σε αρχές και κανόνες», έγραψε ο Ερντογάν.
Είπε ότι η ταχεία παγκόσμια κινητοποίηση για την Ουκρανία δεν είχε αντίστοιχη ανταπόκριση για τη Γάζα, επιτρέποντας στο Ισραήλ να ενεργεί «χωρίς την παραμικρή κύρωση».
Ο Ερντογάν περιέγραψε τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές και διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών βοήθειας, των ιατρικών εκκενώσεων και της διαμεσολάβησης μεταξύ παλαιστινιακών ομάδων, συχνά σε συντονισμό με το Κατάρ. Επανέλαβε τη δήλωσή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα ότι «η Γάζα δεν έχει χρόνο για χάσιμο» και χαρακτήρισε ξανά τις ενέργειες του Ισραήλ ως «γενοκτονία».
Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τροφοδοτώντας τον εκτοπισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τις απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια. Κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός, το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων και διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των αμάχων.
«Ο πόλεμος στοχεύει αυτούς που επιδιώκουν την αλήθεια»
Ο Ερντογάν είπε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας πρέπει να διασφαλίσει δικαιώματα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις υποδομές και την πολιτική εκπροσώπηση, και τόνισε ότι η διαρκής ειρήνη εξαρτάται από την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.
«Η ιστορία είναι μάρτυρας αυτών που έδρασαν και αυτών που γύρισαν την πλάτη στη σκληρότητα στη Γάζα», είπε ο Ερντογάν. «Το μέλλον της ανθρωπότητας θα διαμορφωθεί από το θάρρος των βημάτων που κάνουμε σήμερα.»
Ο πρόεδρος είπε ότι τα γεγονότα στη Γάζα δείχνουν επίσης ότι «ο πόλεμος στοχεύει αυτούς που επιδιώκουν την αλήθεια», σημειώνοντας ότι πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί ενώ κάλυπταν τη ζώνη σύγκρουσης.
«Οι απώλειες που υπέστη το Al Jazeera, ειδικότερα, συγκαταλέγονται στις πιο βάναυσες επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση», είπε, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι αυτών των «γενναίων ατόμων» είναι «μια βαθιά απώλεια για όλους μας» και ότι η μνήμη τους «θα παραμείνει σύμβολο της επιδίωξης της δικαιοσύνης.»