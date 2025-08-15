Η Τουρκία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία καταδίκασαν την έγκριση από το Ισραήλ χιλιάδων νέων παράνομων εποικιστικών μονάδων στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προειδοποιώντας ότι θα υπονομεύσει τη λύση των δύο κρατών και θα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.
Την Πέμπτη, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενέκρινε την κατασκευή 3.401 εποικιστικών μονάδων στο Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, και άλλων 3.515 σε γύρω περιοχές.
Το σχέδιο στοχεύει να διαιρέσει τη Δυτική Όχθη σε βόρειο και νότιο τμήμα, απομονώνοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το βήμα αυτό «αγνοεί το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών» και «στοχεύει την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους της Παλαιστίνης, τη βάση για μια λύση δύο κρατών και τις ελπίδες για διαρκή ειρήνη».
Επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας σε ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, χαρακτήρισε την επέκταση «νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» που «υπονομεύει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, τον μόνο δρόμο προς την ειρήνη», καταδικάζοντας επίσης τη βία των εποίκων.
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, είπε ότι η «φρικτή» κατάσταση στη Γάζα επιδεινώνεται από τις ισραηλινές ενέργειες, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο τη λύση των δύο κρατών.
Ανέφερε ότι συζήτησε με τον Καναδό και τον Γάλλο ομόλογο του την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει την κατασκευή εποικισμών» και σημείωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» το σχέδιο για την προσθήκη χιλιάδων νέων κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε την απόφαση ως μέρος του οράματος του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για το «Μεγάλο Ισραήλ», προειδοποιώντας ότι θα εδραιώσει την κατοχή και θα εξαλείψει τις προοπτικές για ένα παλαιστινιακό κράτος.
Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν παράνομους τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ βάσει του διεθνούς δικαίου.
Τον Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κήρυξε παράνομη την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και ζήτησε την εκκένωση όλων των εποικισμών.
Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των εποικισμών απειλεί τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, ένα πλαίσιο που θεωρείται ευρέως ως κλειδί για τον τερματισμό της πολυετούς ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.