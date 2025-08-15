Η Τουρκία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία καταδίκασαν την έγκριση από το Ισραήλ χιλιάδων νέων παράνομων εποικιστικών μονάδων στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προειδοποιώντας ότι θα υπονομεύσει τη λύση των δύο κρατών και θα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Την Πέμπτη, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενέκρινε την κατασκευή 3.401 εποικιστικών μονάδων στο Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, και άλλων 3.515 σε γύρω περιοχές.

Το σχέδιο στοχεύει να διαιρέσει τη Δυτική Όχθη σε βόρειο και νότιο τμήμα, απομονώνοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το βήμα αυτό «αγνοεί το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών» και «στοχεύει την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους της Παλαιστίνης, τη βάση για μια λύση δύο κρατών και τις ελπίδες για διαρκή ειρήνη».

Επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας σε ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, χαρακτήρισε την επέκταση «νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» που «υπονομεύει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, τον μόνο δρόμο προς την ειρήνη», καταδικάζοντας επίσης τη βία των εποίκων.