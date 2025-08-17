ΤΟΥΡΚΙΑ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ανάρτηση Ερντογάν για την επέτειο του σεισμού της 17ης Αυγούστου 1999
«Νιώθουμε ακόμα και σήμερα στην καρδιά μας τον πόνο των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους», έγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή την επέτειο των 26 ετών από τον σεισμό του Μαρμαρά.
Ο Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων του σεισμού. / AA
17 Αύγουστος 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επέτειο των 26 ετών από τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ της 17ης Αυγούστου 1999.

Υπογραμμίζοντας ότι ο πόνος είναι ακόμα αισθητός, ο Ερντογάν έγραψε τα παρακάτω:

«Ακόμα και σήμερα αισθανόμαστε στην καρδιά μας τον πόνο των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους πριν από 26 χρόνια, στον Σεισμό του Μαρμαρά της 17ης Αυγούστου 1999. Στην επέτειο αυτής της μεγάλης τραγωδίας, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους και εκφράζω για άλλη μια φορά τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες και τους οικείους τους».

