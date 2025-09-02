Μια καταστροφική κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς ένα χωριό στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων, σε μία από τις πιο θανατηφόρες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της αφρικανικής χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση μιας ομάδας στασιαστών που ελέγχει την περιοχή.
Η κατολίσθηση συνέβη την Κυριακή στο χωριό Ταρασίν, στην περιοχή των Όρων Μάρα του Κεντρικού Νταρφούρ, μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων στα τέλη Αυγούστου, όπως ανέφερε η Κίνηση Απελευθέρωσης του Σουδάν-Στρατός σε ανακοίνωσή της.
«Οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν τον θάνατο όλων των κατοίκων του χωριού, που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους χίλιους ανθρώπους. Μόνο ένα άτομο επέζησε», ανέφερε η ανακοίνωση.
Το χωριό «ισοπεδώθηκε εντελώς», πρόσθεσε η ομάδα, απευθύνοντας έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη και στις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις για βοήθεια για την ανάσυρση των σορών.
Φεύγοντας από τον ανεξέλεγκτο πόλεμο μεταξύ του στρατού του Σουδάν και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στη βόρεια πολιτεία Νταρφούρ, οι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο στην περιοχή των Όρων Μάρα, όπου η έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων είναι έντονη.
Ο διετής εμφύλιος πόλεμος έχει αναγκάσει τους περισσότερους από τους μισούς κατοίκους να αντιμετωπίζουν κρίσιμα επίπεδα πείνας και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια από τα σπίτια τους. Η πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, Αλ Φασίρ, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πυρά.