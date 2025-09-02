Μια καταστροφική κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς ένα χωριό στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων, σε μία από τις πιο θανατηφόρες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της αφρικανικής χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση μιας ομάδας στασιαστών που ελέγχει την περιοχή.

Η κατολίσθηση συνέβη την Κυριακή στο χωριό Ταρασίν, στην περιοχή των Όρων Μάρα του Κεντρικού Νταρφούρ, μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων στα τέλη Αυγούστου, όπως ανέφερε η Κίνηση Απελευθέρωσης του Σουδάν-Στρατός σε ανακοίνωσή της.

«Οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν τον θάνατο όλων των κατοίκων του χωριού, που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους χίλιους ανθρώπους. Μόνο ένα άτομο επέζησε», ανέφερε η ανακοίνωση.