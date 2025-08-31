Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν πριν από εννέα χρόνια, όταν η χώρα απέτρεψε μια απόπειρα πραξικοπήματος, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν πλέον μεγαλύτερες αποτρεπτικές ικανότητες, ανέφερε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης και Παράδοσης Σημαίας των Πολεμικών Σχολών του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας στην Άνκαρα.

Είπε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Τουρκικό Στρατό σε θέματα προσωπικού, εκπαίδευσης, εξοπλισμού και τεχνολογικών δυνατοτήτων.

«Μόλις αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε πολύ σημαντικές παραδόσεις στην ASELSAN (Τουρκικός κατασκευαστής στρατιωτικών ηλεκτρονικών ειδών). Παραδώσαμε τα συστήματα Ατσάλινου Θόλου, που αποτελούνται από 47 οχήματα, στον στρατό μας. Στο TEKNOFEST Γαλάζια Πατρίδα, είδαμε από κοντά τη ναυτική μας δύναμη» σημείωσε.

Ισχυροί δεσμοί