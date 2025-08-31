ΤΟΥΡΚΙΑ
Ερντογάν: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι ισχυρότερες της τελευταίας δεκαετίας
Ο Πρόεδρος Ερντογάν δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τον Τουρκικό Στρατό σε θέματα προσωπικού, εκπαίδευσης, εξοπλισμού και τεχνολογικών δυνατοτήτων.
Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν πριν από εννέα χρόνια, όταν η χώρα απέτρεψε μια απόπειρα πραξικοπήματος, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν πλέον μεγαλύτερες αποτρεπτικές ικανότητες, ανέφερε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης και Παράδοσης Σημαίας των Πολεμικών Σχολών του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας στην Άνκαρα.

Είπε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Τουρκικό Στρατό σε θέματα προσωπικού, εκπαίδευσης, εξοπλισμού και τεχνολογικών δυνατοτήτων.

«Μόλις αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε πολύ σημαντικές παραδόσεις στην ASELSAN (Τουρκικός κατασκευαστής στρατιωτικών ηλεκτρονικών ειδών). Παραδώσαμε τα συστήματα Ατσάλινου Θόλου, που αποτελούνται από 47 οχήματα, στον στρατό μας. Στο TEKNOFEST Γαλάζια Πατρίδα, είδαμε από κοντά τη ναυτική μας δύναμη» σημείωσε.

Ισχυροί δεσμοί

Τονίζοντας τη στρατιωτική συνεργασία με τη Συρία μετά την απομάκρυνση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία επεκτείνει τη συνεργασία της με τη γειτονική Συρία σε ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

«Πιστεύω ότι οι ισχυροί δεσμοί που έχουν δημιουργήσει οι επισκέπτες στρατιωτικοί με τη χώρα και το έθνος μας θα έχουν σημαντική θέση στο κοινό μας μέλλον.

Θα διατηρούμε πάντα επαφή μαζί τους,» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, εκφράζοντας την ελπίδα για κοινά έργα στο μέλλον.

Η αποτυχημένη απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016, κατά την οποία έπεσαν μάρτυρες 253 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 2.734, οργανώθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση FETÖ.

