Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε την Κυριακή στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας για να συμμετάσχει στην 25η Σύνοδο του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) ως επίτιμος προσκεκλημένος.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν έγινε δεκτός στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου από τον Κινέζο Υπουργό Επικρατείας Λέι Χάιτσαο, τον Τούρκο Πρέσβη στο Πεκίνο Σελτσούκ Ουνάλ και το προσωπικό της πρεσβείας.
Ο Ερντογάν θα παραστεί στο δείπνο που διοργανώνει ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν των ηγετών, στο πλαίσιο της 25ης Συνόδου του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του SCO.
Ο Τούρκος πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία στη συνεδρίαση της συνόδου που θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη μορφή τη Δευτέρα, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.
Ο Ερντογάν θα βρίσκεται στην Κίνα από τις 31 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου.
Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στην Κίνα μετά από πέντε χρόνια και πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων στρατηγικών δεσμών μεταξύ Άνκαρα και Πεκίνου.
Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Ερντογάν αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και με άλλους συμμετέχοντες ηγέτες.
Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής της MIT Ιμπραχίμ Καλίν, ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έφτασαν επίσης στην Τιαντζίν.
Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κατσίρ, ο Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, ο Αντιπρόεδρος του κόμματος Δικιαοσύνης και Αναπτυξης Χαλίτ Γερεμπακάν, ο Αντιπρόεδρος του MHP Ισμαήλ Φαρούκ Ακσού, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν, ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας Χαλούκ Γκιοργκούν και ο Ιδιωτικός Γραμματέας της Προεδρίας Χασάν Ντογάν συνόδευσαν επίσης τον Τούρκο πρόεδρο.
Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και η Τουρκία
Ο SCO, που ιδρύθηκε το 2001 από την Κίνα, τη Ρωσία και κράτη της Κεντρικής Ασίας, επικεντρώνεται στην περιφερειακή ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Τα πλήρη μέλη περιλαμβάνουν τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Κίνα, την Ινδία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Πακιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.
Ο αρχικός οργανισμός απέκτησε τέσσερα νέα μέλη με την προσθήκη της Ινδίας και του Πακιστάν το 2017, του Ιράν το 2023 και της Λευκορωσίας το 2024.
Η Τουρκία είναι διάλογος εταίρος του SCO από το 2012, η πρώτη και μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που αποκτά αυτό το καθεστώς, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες της Άνκαρα να εξισορροπήσει τις δυτικές συμμαχίες με βαθύτερη εμπλοκή στην Ευρασία.
Υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία έχει ενισχύσει τους δεσμούς με τον SCO, προεδρεύοντας στο Ενεργειακό Κλαμπ του SCO το 2017 και αυξάνοντας το εμπόριο με βασικά μέλη όπως η Κίνα και η Ρωσία.
Η Σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θα πραγματοποιηθεί στην πόλη-λιμάνι μέχρι τη Δευτέρα, λίγες μέρες πριν από μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα, το Πεκίνο, για να τιμηθούν τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.