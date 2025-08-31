Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε την Κυριακή στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας για να συμμετάσχει στην 25η Σύνοδο του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) ως επίτιμος προσκεκλημένος.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν έγινε δεκτός στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου από τον Κινέζο Υπουργό Επικρατείας Λέι Χάιτσαο, τον Τούρκο Πρέσβη στο Πεκίνο Σελτσούκ Ουνάλ και το προσωπικό της πρεσβείας.

Ο Ερντογάν θα παραστεί στο δείπνο που διοργανώνει ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν των ηγετών, στο πλαίσιο της 25ης Συνόδου του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του SCO.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία στη συνεδρίαση της συνόδου που θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη μορφή τη Δευτέρα, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Ο Ερντογάν θα βρίσκεται στην Κίνα από τις 31 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στην Κίνα μετά από πέντε χρόνια και πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων στρατηγικών δεσμών μεταξύ Άνκαρα και Πεκίνου.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Ερντογάν αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και με άλλους συμμετέχοντες ηγέτες.

Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής της MIT Ιμπραχίμ Καλίν, ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έφτασαν επίσης στην Τιαντζίν.