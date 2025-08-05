Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, την Τρίτη, για την πρώτη επέτειο των φονικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στην απομάκρυνση της Πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, για να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις, συναυλίες και προσευχές.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μια διακήρυξη που παρουσιάζεται ως οδικός χάρτης για δημοκρατική μεταρρύθμιση, σε μια πολιτική πορεία που ξεκίνησε από μια εξέγερση λόγω οικονομικών προβλημάτων και καταπίεσης, φτάνοντας στη διακυβέρνηση από μια προσωρινή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του νομπελίστα ειρήνης Μοχάμεντ Γιούνους.

«Μαζί, θα χτίσουμε ένα Μπαγκλαντές όπου η τυραννία δεν θα αναδυθεί ποτέ ξανά», δήλωσε ο Γιούνους σε μήνυμά του προς το έθνος, έναν χρόνο μετά τις διαδηλώσεις που ανάγκασαν τη Χασίνα να διαφύγει στην γειτονική Ινδία, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους.

Ο Γιούνους ανέφερε ότι μια ειρηνική, δίκαιη και διαφανής εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να διεξαχθεί στις αρχές του επόμενου έτους, δεσμευόμενος για την επιστροφή σε πλήρη δημοκρατική διακυβέρνηση, σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για ταχύτερη μετάβαση εν μέσω εντεινόμενων εργατικών αναταραχών.

«Οι πεσόντες αυταρχικοί και οι καιροσκόποι σύμμαχοί τους παραμένουν ενεργοί», πρόσθεσε, καλώντας σε ενότητα για την προστασία των επιτευγμάτων της εξέγερσης, ενώ η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες μεταρρύθμισης με πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών.

Η προσωρινή του κυβέρνηση έχει ξεκινήσει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσε, ενώ οι δίκες για όσους ευθύνονται για τις «σφαγές του Ιουλίου» προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.