Η Ινδία και το Ισραήλ υπέγραψαν μια διμερή επενδυτική συμφωνία με στόχο την επέκταση του εμπορίου και της χρηματοοικονομικής συνεργασίας, παρά την αυξανόμενη πολιτική απομόνωση του Τελ Αβίβ λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο Νέο Δελχί κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης του ακροδεξιού Υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος συναντήθηκε με την Ινδή ομόλογό του, Νιρμάλα Σιταραμάν.

Αυτή είναι η πρώτη διμερής επενδυτική συμφωνία που υπογράφει η Ινδία με μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), σύμφωνα με δήλωση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ιστορικό ορόσημο» που θα ενισχύσει τη συνεργασία στους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, των υποδομών, της χρηματοοικονομικής ρύθμισης και των ψηφιακών πληρωμών.

Η Σιταραμάν τόνισε επίσης τη συνεργασία στους τομείς της «κυβερνοασφάλειας, της άμυνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας».

Ο Σμότριτς, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις από αρκετές δυτικές κυβερνήσεις λόγω των συνδέσεών του με παράνομους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα για το κοινό μας όραμα».

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ Ισραήλ και Ινδίας αντικατοπτρίζει την οικονομική μας ανάπτυξη, την καινοτομία και την αμοιβαία ευημερία», σημείωσε στην πλατφόρμα X.

«Αυτή η συμφωνία θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για επενδυτές και στις δύο χώρες, θα ενισχύσει τις ισραηλινές εξαγωγές και θα παρέχει στις επιχειρήσεις τη βεβαιότητα και τα εργαλεία για να αναπτυχθούν σε μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου.» ανέφερε.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με αμοιβαίες επενδύσεις αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας παραμένει η ραχοκοκαλιά των σχέσεων, με την Ινδία να είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων του Ισραήλ.

Εμβάθυνση σχέσεων εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 64.500 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023.