Η Ινδία και το Ισραήλ υπέγραψαν μια διμερή επενδυτική συμφωνία με στόχο την επέκταση του εμπορίου και της χρηματοοικονομικής συνεργασίας, παρά την αυξανόμενη πολιτική απομόνωση του Τελ Αβίβ λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα.
Η συμφωνία υπογράφηκε στο Νέο Δελχί κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης του ακροδεξιού Υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος συναντήθηκε με την Ινδή ομόλογό του, Νιρμάλα Σιταραμάν.
Αυτή είναι η πρώτη διμερής επενδυτική συμφωνία που υπογράφει η Ινδία με μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), σύμφωνα με δήλωση της ισραηλινής κυβέρνησης.
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ιστορικό ορόσημο» που θα ενισχύσει τη συνεργασία στους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, των υποδομών, της χρηματοοικονομικής ρύθμισης και των ψηφιακών πληρωμών.
Η Σιταραμάν τόνισε επίσης τη συνεργασία στους τομείς της «κυβερνοασφάλειας, της άμυνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας».
Ο Σμότριτς, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις από αρκετές δυτικές κυβερνήσεις λόγω των συνδέσεών του με παράνομους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα για το κοινό μας όραμα».
«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ Ισραήλ και Ινδίας αντικατοπτρίζει την οικονομική μας ανάπτυξη, την καινοτομία και την αμοιβαία ευημερία», σημείωσε στην πλατφόρμα X.
«Αυτή η συμφωνία θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για επενδυτές και στις δύο χώρες, θα ενισχύσει τις ισραηλινές εξαγωγές και θα παρέχει στις επιχειρήσεις τη βεβαιότητα και τα εργαλεία για να αναπτυχθούν σε μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου.» ανέφερε.
Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με αμοιβαίες επενδύσεις αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας παραμένει η ραχοκοκαλιά των σχέσεων, με την Ινδία να είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων του Ισραήλ.
Εμβάθυνση σχέσεων εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 64.500 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023.
Παρά ταύτα, η Ινδία έχει πλησιάσει περισσότερο το Ισραήλ υπό την κυβέρνηση του εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.
Το Νέο Δελχί ήταν από τις πρώτες πρωτεύουσες που καταδίκασαν την αιφνιδιαστική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ ως «πράξη τρομοκρατίας» και έκτοτε έχει καταστείλει διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ επέτρεψε συγκεντρώσεις υπέρ του Ισραήλ.
Αν και η Ινδία εξακολουθεί επίσημα να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, απείχε από αρκετά ψηφίσματα του ΟΗΕ που επικρίνουν το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης μιας ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση το 2024 που ζητούσε «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει επεκτείνει τους εκπαιδευτικούς δεσμούς με την Ινδία, όπου οι Ινδοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων φοιτητών στη χώρα.
Ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο
Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών ευθυγραμμίσεων.
Η Ινδία έχει αρνηθεί να καταδικάσει τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και έχει αντισταθεί στη συμμετοχή σε ορισμένες πολυμερείς δηλώσεις που επικρίνουν το Τελ Αβίβ.
Ωστόσο, μετά την επιβολή δασμών 50% από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα ινδικά προϊόντα τον περασμένο μήνα, το Νέο Δελχί υπέγραψε δήλωση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) που καταδίκαζε τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
Η Ινδία έχει επίσης επιδιώξει να μειώσει τις εντάσεις με την Κίνα, τον μακροχρόνιο αντίπαλό της, με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να λέει στον Μόντι στο περιθώριο της συνόδου του SCO στην Τιαντζίν ότι το Πεκίνο και το Νέο Δελχί «πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι».
Η θερμή υποδοχή του Σμότριτς στο Νέο Δελχί υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Μόντι να ενισχύσει τις σχέσεις με το Ισραήλ παρά τη διεθνή κατακραυγή.
Για τους επικριτές, η συμφωνία υπογραμμίζει πώς η κυβέρνηση της Ινδίας δίνει προτεραιότητα στην οικονομική και στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ μεγάλο μέρος του κόσμου απαιτεί λογοδοσία για τη γενοκτονία στη Γάζα.