Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη Δευτέρα εννέα νέα μέτρα με στόχο να σταματήσει η «γενοκτονία στη Γάζα».
«Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι αυτοάμυνα, είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου πληθυσμού», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτική ομιλία.
Ανέφερε ότι, παρόλο που η Ισπανία εφαρμόζει de facto απαγόρευση εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ από το 2023, η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε νομοθέτηση μιας «μόνιμης» απαγόρευσης.
Η Μαδρίτη θα απαγορεύσει επίσης τη χρήση ισπανικών λιμανιών από πλοία που μεταφέρουν καύσιμα προς τις ισραηλινές δυνάμεις. Επιπλέον, αεροσκάφη που μεταφέρουν αμυντικό υλικό θα αποκλειστούν από τον ισπανικό εναέριο χώρο.
Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι άτομα «που εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαπράττουν εγκλήματα πολέμου στη Γάζα» θα απαγορευτεί να εισέλθουν στην Ισπανία.
«Γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα δεν θα είναι αρκετά για να σταματήσουν τα εγκλήματα πολέμου, αλλά ελπίζουμε να ασκήσουν πίεση στον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να ανακουφίσουν τον πόνο του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Σάντσεθ.
Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, τον περιορισμό των ισπανικών προξενικών υπηρεσιών για Ισπανούς πολίτες που ζουν στα κατεχόμενα εδάφη στο ελάχιστο, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας της Ισπανίας στη Ράφα με επιπλέον στρατεύματα και νέα κοινά έργα με την Παλαιστινιακή Αρχή για την παροχή τροφίμων και φαρμάκων.
Η Ισπανία θα αυξήσει επίσης τη συνεισφορά της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) κατά 10 εκατομμύρια ευρώ (11,7 εκατομμύρια δολάρια) και θα δεσμευτεί για 150 εκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα το 2026.
