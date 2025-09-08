Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη Δευτέρα εννέα νέα μέτρα με στόχο να σταματήσει η «γενοκτονία στη Γάζα».

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι αυτοάμυνα, είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου πληθυσμού», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτική ομιλία.

Ανέφερε ότι, παρόλο που η Ισπανία εφαρμόζει de facto απαγόρευση εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ από το 2023, η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε νομοθέτηση μιας «μόνιμης» απαγόρευσης.

Η Μαδρίτη θα απαγορεύσει επίσης τη χρήση ισπανικών λιμανιών από πλοία που μεταφέρουν καύσιμα προς τις ισραηλινές δυνάμεις. Επιπλέον, αεροσκάφη που μεταφέρουν αμυντικό υλικό θα αποκλειστούν από τον ισπανικό εναέριο χώρο.

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι άτομα «που εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαπράττουν εγκλήματα πολέμου στη Γάζα» θα απαγορευτεί να εισέλθουν στην Ισπανία.