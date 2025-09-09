Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κάλεσε την Τρίτη τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Δύση είναι ενωμένη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

Μιλώντας στην πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη και δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να αναγκαστεί να το κάνει».

Ανέφερε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει σχεδόν 169 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου το 2022, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 63 δισεκατομμυρίων ευρώ στρατιωτική βοήθεια.

«Μόνο φέτος, τα κράτη μέλη θα παρέχουν περισσότερα από ποτέ, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα, έχουν παραδώσει το 80% του στόχου μας για 2 εκατομμύρια πυρομαχικά. Μέχρι τον Οκτώβριο, στοχεύουμε να φτάσουμε το 100%», δήλωσε.

Η Κάλας υπογράμμισε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι είναι ευθυγραμμισμένοι σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ασφαλείας.

«Η Δύση είναι ενωμένη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Υπάρχουν πλέον σοβαρές δεσμεύσεις στο τραπέζι από τον Συνασπισμό των Προθύμων», είπε.

Υπενθύμισε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη συνάντηση του συνασπισμού στο Παρίσι, ο Πούτιν απείλησε με επιθέσεις σε οποιαδήποτε δυτική παρουσία στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των ειρηνευτικών δυνάμεων. «Αυτό αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση από τη Ρωσία και υπονομεύει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια», προειδοποίησε η Κάλας.

«Το μήνυμά μας προς τη Ρωσία είναι απλό: αυτός ο πόλεμος δεν είναι κερδοφόρος. Αφήστε το πεδίο της μάχης και ελάτε στο τραπέζι με την Ουκρανία», είπε.