Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κάλεσε την Τρίτη τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Δύση είναι ενωμένη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.
Μιλώντας στην πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη και δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να αναγκαστεί να το κάνει».
Ανέφερε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει σχεδόν 169 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου το 2022, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 63 δισεκατομμυρίων ευρώ στρατιωτική βοήθεια.
«Μόνο φέτος, τα κράτη μέλη θα παρέχουν περισσότερα από ποτέ, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα, έχουν παραδώσει το 80% του στόχου μας για 2 εκατομμύρια πυρομαχικά. Μέχρι τον Οκτώβριο, στοχεύουμε να φτάσουμε το 100%», δήλωσε.
Η Κάλας υπογράμμισε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι είναι ευθυγραμμισμένοι σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ασφαλείας.
«Η Δύση είναι ενωμένη στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Υπάρχουν πλέον σοβαρές δεσμεύσεις στο τραπέζι από τον Συνασπισμό των Προθύμων», είπε.
Υπενθύμισε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη συνάντηση του συνασπισμού στο Παρίσι, ο Πούτιν απείλησε με επιθέσεις σε οποιαδήποτε δυτική παρουσία στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των ειρηνευτικών δυνάμεων. «Αυτό αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση από τη Ρωσία και υπονομεύει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια», προειδοποίησε η Κάλας.
«Το μήνυμά μας προς τη Ρωσία είναι απλό: αυτός ο πόλεμος δεν είναι κερδοφόρος. Αφήστε το πεδίο της μάχης και ελάτε στο τραπέζι με την Ουκρανία», είπε.
Αναφερόμενη στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας, η Κάλας κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ένταξης. «Η Ουκρανία έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις παρά τον πόλεμο. Είναι καιρός να ανοίξουμε διαπραγματεύσεις για το Σύμπλεγμα Ένα», είπε.
Η Φινλανδία απορρίπτει εδαφικές παραχωρήσεις
Εν τω μεταξύ, η Φινλανδία την Τρίτη απέρριψε οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία ως μέρος μιας διπλωματικής διευθέτησης στην Ουκρανία και προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα φέρουν ειρήνη αλλά θα ενθαρρύνουν περαιτέρω τη ρωσική «επιθετικότητα» στην περιοχή.
Η Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, δήλωσε σε ετήσια διάσκεψη πρεσβευτών στο Βερολίνο ότι οι τελευταίες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία—οι πιο σοβαρές από την αρχή του πολέμου—έδειξαν ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός, πόσο μάλλον για διαπραγματεύσεις.
«Εάν, στις διαπραγματεύσεις, μέρη της ουκρανικής επικράτειας ή στοιχεία της κυριαρχίας της θυσιαστούν, δεν θα λύσουμε το θεμελιώδες πρόβλημα, αλλά μάλλον θα εμβαθύνουμε την επιθετικότητα της Ρωσίας», προειδοποίησε η υπουργός.
«Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν διεξάγει υβριδικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη—επηρεάζοντας εκλογές, διαταράσσοντας τα συστήματα GPS για την εναέρια κυκλοφορία και αναπτύσσοντας έναν σκιώδη στόλο στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Το πρόβλημα με τον Πούτιν δεν μπορεί να λυθεί εις βάρος της Ουκρανίας», είπε.
Η Βάλτονεν υποστήριξε ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να διατηρήσουν την ισχυρή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, να περιορίσουν στρατηγικά τις φιλοδοξίες της Ρωσίας και να περιορίσουν τις επιλογές της Μόσχας επιβάλλοντας αυστηρότερες εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις και εφαρμόζοντας δασμούς σε όλες τις ρωσικές εξαγωγές στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.