Τελέστηκε η κηδεία της Λένας Σαμαρά
Η κόρη του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, την περασμένη Πέμπτη.
Ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και η κόρη του, Λένα Σαμαρά.
11 Αύγουστος 2025

Τελέστηκε η κηδεία της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά.

Στην κηδεία που έγινε στο Α' Νεκροταφείο παρέστησαν η οικογένεια, πολλοί επίσημοι, πολιτικοί και πλήθος κόσμου.

Στην επικήδεια ομιλία του ο Σαμαράς είπε τα εξής:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.»

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 34 ετών, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

