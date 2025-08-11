11 Αύγουστος 2025
Τελέστηκε η κηδεία της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά.
Στην κηδεία που έγινε στο Α' Νεκροταφείο παρέστησαν η οικογένεια, πολλοί επίσημοι, πολιτικοί και πλήθος κόσμου.
Στην επικήδεια ομιλία του ο Σαμαράς είπε τα εξής:
«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.»
«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 34 ετών, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.