«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.»

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 34 ετών, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.