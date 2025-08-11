ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανός ΥΠΕΞ: Η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει ποτέ μονομερή προσάρτηση της Γάζας ή της Δυτικής Όχθης
"Αυτή η κλιμάκωση της στρατιωτικής κατοχής του Ισραήλ στη Γάζα θα φέρει μόνο περισσότερο θάνατο, περισσότερο πόνο, θα παρεμποδίσει περαιτέρω την απελευθέρωση των ομήρων και θα αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή," δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών.
11 Αύγουστος 2025

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ούτε η χώρα του ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «αναγνωρίσουν ποτέ» οποιαδήποτε μονομερή προσάρτηση της Γάζας ή της Δυτικής Όχθης, καταδικάζοντας παράλληλα την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στην περιοχή.

«Μίλησα αμέσως, το καταδίκασα κατηγορηματικά: ούτε εμείς ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το αναγνωρίσουμε ποτέ», δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTVE.

Ο Αλμπάρες τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή είναι ασφάλεια τόσο για τον παλαιστινιακό λαό όσο και για τον λαό του Ισραήλ.

«Αυτή η κλιμάκωση της στρατιωτικής κατοχής της Γάζας από το Ισραήλ θα φέρει μόνο περισσότερους θανάτους, περισσότερη οδύνη, θα δυσχεράνει περαιτέρω την απελευθέρωση των ομήρων και θα αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή», προειδοποίησε.

Κάλεσε για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός, τερματισμό αυτού του αποκλεισμού που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα, αυτής της επαγόμενης πείνας, μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και μια οριστική ειρήνη, που σημαίνει την εγκαθίδρυση λύσης δύο κρατών».

Το Ισραήλ ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενη καταδίκη για τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα, όπου έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023.

Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα και έχει οδηγήσει σε θανάτους από πείνα.

Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, ο Αλμπάρες δήλωσε ότι η Μαδρίτη υποστηρίζει οποιοδήποτε ειλικρινές βήμα προς την ειρήνη, «ακόμη και ένα πρώτο βήμα, που θα ήταν μια κατάπαυση του πυρός».

Ωστόσο, προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε συμφωνίας που θα ανταμείψει τη Ρωσία.

Δήλωσε ότι η στάση της Ισπανίας παραμένει αμετάβλητη από «την αρχή αυτού του αδικαιολόγητου, αδικαιολόγητου πολέμου», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα» και να διασφαλιστεί ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι».

«Αν υπάρχει ανταμοιβή για τον επιτιθέμενο σε αυτόν τον πόλεμο, αν ένας πόλεμος επιθετικότητας έχει όφελος για τη Ρωσία, ο κόσμος θα είναι πιο ασταθής αύριο», είπε, επιμένοντας ότι «μόνο ο Πρόεδρος Ζελένσκι και η ουκρανική κυβέρνηση είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να μιλήσουν» για το μέλλον της χώρας.

