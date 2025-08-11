Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ούτε η χώρα του ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «αναγνωρίσουν ποτέ» οποιαδήποτε μονομερή προσάρτηση της Γάζας ή της Δυτικής Όχθης, καταδικάζοντας παράλληλα την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στην περιοχή.

«Μίλησα αμέσως, το καταδίκασα κατηγορηματικά: ούτε εμείς ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το αναγνωρίσουμε ποτέ», δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTVE.

Ο Αλμπάρες τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή είναι ασφάλεια τόσο για τον παλαιστινιακό λαό όσο και για τον λαό του Ισραήλ.

«Αυτή η κλιμάκωση της στρατιωτικής κατοχής της Γάζας από το Ισραήλ θα φέρει μόνο περισσότερους θανάτους, περισσότερη οδύνη, θα δυσχεράνει περαιτέρω την απελευθέρωση των ομήρων και θα αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή», προειδοποίησε.

Κάλεσε για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός, τερματισμό αυτού του αποκλεισμού που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα, αυτής της επαγόμενης πείνας, μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και μια οριστική ειρήνη, που σημαίνει την εγκαθίδρυση λύσης δύο κρατών».

Το Ισραήλ ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενη καταδίκη για τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα, όπου έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023.