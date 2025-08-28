Η Τουρκία την Τετάρτη καταδίκασε και απέρριψε τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με τα γεγονότα του 1915.

«Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα γεγονότα του 1915 αποτελεί προσπάθεια εκμετάλλευσης τραγικών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του.

«Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να καλύψει τα εγκλήματα που αυτός και η κυβέρνησή του έχουν διαπράξει», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασύμβατη με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα», κατέληξε.

Η Τουρκία αντιτίθεται στην παρουσίαση των γεγονότων ως «γενοκτονία», περιγράφοντάς τα ως μια τραγωδία στην οποία και οι δύο πλευρές υπέστησαν απώλειες.