Τουρκία: Ο Νετανιάχου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα γεγονότα του 1915 για πολιτικούς λόγους
Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι ασύμβατες με τα ιστορικά και νομικά γεγονότα, δήλωσε η Άνκαρα
28 Αύγουστος 2025

Η Τουρκία την Τετάρτη καταδίκασε και απέρριψε τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με τα γεγονότα του 1915.

«Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα γεγονότα του 1915 αποτελεί προσπάθεια εκμετάλλευσης τραγικών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του.

«Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να καλύψει τα εγκλήματα που αυτός και η κυβέρνησή του έχουν διαπράξει», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασύμβατη με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα», κατέληξε.

Η Τουρκία αντιτίθεται στην παρουσίαση των γεγονότων ως «γενοκτονία», περιγράφοντάς τα ως μια τραγωδία στην οποία και οι δύο πλευρές υπέστησαν απώλειες.

Η Άνκαρα έχει επανειλημμένα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής ιστορικών από την Τουρκία και την Αρμενία, καθώς και διεθνών εμπειρογνωμόνων, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 63.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Η στρατιωτική επίθεση έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό, καθιστώντας τον μη κατοικήσιμο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τον πόλεμο στον θύλακα.

