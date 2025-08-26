Η Τουρκία είναι εγγυήτρια της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας των Κούρδων, όπως και όλων των αδελφικών λαών στη Συρία, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Θα κερδίσουν όσοι στρέφονται προς την Άνκαρα και τη Δαμασκό», ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την 954η επέτειο της νίκης του Μαλάζγκιρτ στην επαρχία Μους της Τουρκίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το όραμα της χώρας του για τον «Αιώνα της Τουρκίας» θα μετατραπεί πρώτα σε μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και στη συνέχεια σε μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, μέσω συλλογικών προσπαθειών.
Πρόσθεσε ότι, παρά τα εμπόδια, τους αποκλεισμούς και τις δολιοφθορές, η Άνκαρα παραμένει αφοσιωμένη στον αγώνα για μια ισχυρή Τουρκία, ενωμένη ως έθνος 86 εκατομμυρίων ανθρώπων που συνδέονται με την ιστορία, την κουλτούρα, τον κοινό πολιτισμό και τις κοινές πεποιθήσεις.
«Ως Τούρκοι, Άραβες και Κούρδοι, θα ζήσουμε δίπλα-δίπλα σε αυτή τη γη μέχρις εσχάτων », δήλωσε ο Ερντογάν.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες εβδομάδες μετά την ίδρυση από το τουρκικό κοινοβούλιο μιας επιτροπής υψηλού επιπέδου με στόχο τη χάραξη νομικής πορείας προς αυτό που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», μια κίνηση που χαρακτηρίζεται από Τούρκους αξιωματούχους ως ιστορικό σημείο καμπής για την ειρήνη στην περιοχή.
Η Εθνική Επιτροπή Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας εγκαινιάστηκε στις 5 Αυγούστου και παρουσιάζεται ως πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ Τούρκων και Κούρδων, με στόχο την επίλυση τυχόν διαφωνιών μέσω κοινοβουλευτικών καναλιών.
«Η αδελφοσύνη μεταξύ Τούρκων και Κούρδων είναι θεμελιώδες στοιχείο της γης μας», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων της επιτροπής.
«Αυτή η διαδικασία είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης που αφορά το κοινό μέλλον Τούρκων, Κούρδων και πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα.»
Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει ως συμβουλευτικό όργανο με αρμοδιότητες να εντοπίζει μεταρρυθμίσεις, να συντάσσει νομοθεσία και να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο, με την εντολή της να διαρκεί έως το τέλος του 2025.
Περιφερειακές προειδοποιήσεις
Στις 10 Μαρτίου, η συριακή προεδρία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στους κρατικούς θεσμούς, επιβεβαιώνοντας την εδαφική ενότητα της χώρας και απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια διαίρεσης.
Ωστόσο, μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Σύριος Πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαράα επέκρινε τις SDF για αντιφάσεις μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.
Τον Ιούλιο, 30 τρομοκράτες του PKK έκαψαν τα όπλα τους στην είσοδο μιας σπηλιάς στο βόρειο Ιράκ, γεγονός που η Άνκαρα χαρακτήρισε ως την αρχή της διάλυσης της οργάνωσης.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στην μακροχρόνια τρομοκρατική εκστρατεία κατά της Τουρκίας από την PKK, το οποίο χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την Άνκαρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.
Οι SDF κυριαρχούνται από την τρομοκρατική οργάνωση YPG, που είναι το συριακό παρακλάδι της PKK.
Στις 13 Αυγούστου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι η τρομοκρατική οργάνωση YPG πρέπει να σταματήσει να αποτελεί απειλή για την Τουρκία και την περιοχή άμεσα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σύριο ομόλογό του.
«Η έκκλησή μου προς την YPG είναι να απομακρυνθεί άμεσα ως απειλή για την Τουρκία και την περιοχή, μαζί με τους τρομοκράτες που έχουν συγκεντρώσει από όλο τον κόσμο», δήλωσε τότε ο Φιντάν.