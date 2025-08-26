Η Τουρκία είναι εγγυήτρια της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας των Κούρδων, όπως και όλων των αδελφικών λαών στη Συρία, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα κερδίσουν όσοι στρέφονται προς την Άνκαρα και τη Δαμασκό», ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την 954η επέτειο της νίκης του Μαλάζγκιρτ στην επαρχία Μους της Τουρκίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το όραμα της χώρας του για τον «Αιώνα της Τουρκίας» θα μετατραπεί πρώτα σε μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και στη συνέχεια σε μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, μέσω συλλογικών προσπαθειών.

Πρόσθεσε ότι, παρά τα εμπόδια, τους αποκλεισμούς και τις δολιοφθορές, η Άνκαρα παραμένει αφοσιωμένη στον αγώνα για μια ισχυρή Τουρκία, ενωμένη ως έθνος 86 εκατομμυρίων ανθρώπων που συνδέονται με την ιστορία, την κουλτούρα, τον κοινό πολιτισμό και τις κοινές πεποιθήσεις.

«Ως Τούρκοι, Άραβες και Κούρδοι, θα ζήσουμε δίπλα-δίπλα σε αυτή τη γη μέχρις εσχάτων », δήλωσε ο Ερντογάν.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες εβδομάδες μετά την ίδρυση από το τουρκικό κοινοβούλιο μιας επιτροπής υψηλού επιπέδου με στόχο τη χάραξη νομικής πορείας προς αυτό που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», μια κίνηση που χαρακτηρίζεται από Τούρκους αξιωματούχους ως ιστορικό σημείο καμπής για την ειρήνη στην περιοχή.

Η Εθνική Επιτροπή Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας εγκαινιάστηκε στις 5 Αυγούστου και παρουσιάζεται ως πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ Τούρκων και Κούρδων, με στόχο την επίλυση τυχόν διαφωνιών μέσω κοινοβουλευτικών καναλιών.

«Η αδελφοσύνη μεταξύ Τούρκων και Κούρδων είναι θεμελιώδες στοιχείο της γης μας», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων της επιτροπής.

«Αυτή η διαδικασία είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης που αφορά το κοινό μέλλον Τούρκων, Κούρδων και πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα.»