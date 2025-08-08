Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, στο οποίο συμμετέχουν και ακροδεξιοί υπουργοί, ενέκρινε το αμφιλεγόμενο σχέδιο του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την ανακατάληψη της πόλης της Γάζας.

Η απόφαση ανακοινώθηκε νωρίς την Παρασκευή, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που ξεκίνησε την Πέμπτη για τη συζήτηση του σχεδίου που υπέβαλε ο Νετανιάχου για την ανακατάληψη ολόκληρου του θύλακα από τον ισραηλινό στρατό, το 75% του οποίου βρίσκεται ήδη υπό ισραηλινή κατοχή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς τον Νετανιάχου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για μια συμφωνία που θα διασφάλιζε την απελευθέρωση των εναπομεινάντων κρατουμένων που βρίσκονται στα χέρια παλαιστινιακών αντιστασιακών ομάδων στη Γάζα και θα απέτρεπε μια κρίση λιμού στην περιοχή όπου συντελείται γενοκτονία.

Ο Νετανιάχου παρουσίασε ένα σχέδιο σταδιακής κατάληψης του ελέγχου της Γάζας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN, επικαλούμενος ανώνυμες επίσημες πηγές, ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πρότεινε μια στρατηγική που χαρακτηρίστηκε ως «λάιτ» και «σταδιακή» κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ευαίσθητες συνεδριάσεις από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σχέδιο προβλέπει την προέλαση των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων σε περιοχές στις οποίες δεν είχαν εισβάλει προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χαρακτηρίζονται ως «στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς» στην κεντρική Γάζα και στην πόλη της Γάζας, παρά τις προειδοποιήσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ.

Το σχέδιο ξεκινά με τον εκτοπισμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας προς τον νότο, ακολουθεί η περικύκλωση της πόλης και η έναρξη περαιτέρω χερσαίων εισβολών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ανέφεραν οι πηγές στο KAN.

Αρκετοί υπουργοί φέρεται να απέρριψαν κάθε σχέδιο που δεν περιλαμβάνει τον πλήρη εδαφικό έλεγχο της Γάζας.

Ο Αριέ Ντέρι, αρχηγός του υπερορθόδοξου κόμματος Shas, προειδοποίησε ότι η παράταση του πολέμου θα είχε πολιτικό κόστος και θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

Ο Ντέρι, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, κάλεσε τους υπουργούς να λάβουν υπόψη τις εκτιμήσεις του στρατού, λέγοντας ότι το σχέδιο του Νετανιάχου ενέχει τον κίνδυνο «συνεχούς πολιτικής ζημιάς» και θα μπορούσε να θέσει τους αιχμαλώτους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, ανέφερε το KAN.

Ο Ζαμίρ επανέλαβε την αντίθεση του σε κάθε σχέδιο που περιλαμβάνει την πλήρη ανακατάληψη της Γάζας.

Ανέφερε σημαντικούς κινδύνους, όπως η κατάσταση των ομήρων, η εξάντληση των Ισραηλινών στρατιωτών και εφέδρων και η ζημιά στη διεθνή νομιμότητα του Ισραήλ.

Πριν από τη συνεδρίαση, ο Νετανιάχου μίλησε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας.

«Αυτό σκοπεύουμε», απάντησε ο Νετανιάχου, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα πάρει τον έλεγχο «ολόκληρης της Γάζας».

Ερωτηθείς από το Fox News εάν το Ισραήλ θα ελέγξει ξανά ολόκληρη τη Γάζα, όπως έκανε μεταξύ του 1967 και του 2005, ο Νετανιάχου απάντησε: «Λοιπόν, δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε».

«Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή. Αυτό δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς», είπε.

Καθώς ξεκινούσε η συνεδρίαση, εκατοντάδες διαδήλωσαν κοντά στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Δυτική Ιερουσαλήμ, ζητώντας μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Νωρίτερα την Πέμπτη, συγγενείς ομήρων απέπλευσαν από το λιμάνι της Ασκελόν [Ασκαλάν στα αραβικά] επιδιώκοντας να προσεγγίσουν την πολιορκημένη Γάζα.