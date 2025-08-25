Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρευρέθηκε τη Δευτέρα σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Okçular στο Αχλάτ, στον νομό Μπιτλίς, για να τιμήσει την 954η επέτειο της Νίκης του Μαλάζγκιρτ.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ερντογάν τόνισε ότι η νίκη αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο καμπής που καθόρισε τη μοίρα της Τουρκίας.

«Η Νίκη του Μαλάζγκιρτ, που κερδήθηκε πριν από ακριβώς 954 χρόνια, στις 26 Αυγούστου 1071, υπό την ηγεσία του Σουλτάνου Αλπ Αρσλάν, άλλαξε την πορεία της ιστορίας μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Με αυτή τη νίκη, το τουρκικό έθνος έδειξε τη βούλησή του να κάνει την Ανατολία αιώνια πατρίδα του και έθεσε τα θεμέλια για την βαθιά του ύπαρξη που διαρκεί εδώ και χίλια χρόνια.»

Στις 26 Αυγούστου 1071, οι Σελτζούκοι νίκησαν τις μεγαλύτερες δυνάμεις των Βυζαντινών, ανοίγοντας την Ανατολία για μόνιμη τουρκική κυριαρχία.

Η επέτειος αυτής της μάχης, που συμβολίζει την ανθεκτικότητα των Τούρκων, συνδέεται με την πρωτοβουλία της Τουρκίας για την εξάλειψη της απειλής της PKK, που έχει ταλαιπωρήσει για χρόνια περιοχές όπου οι Σελτζούκοι προετοιμάστηκαν για μάχη.