Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρευρέθηκε τη Δευτέρα σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Okçular στο Αχλάτ, στον νομό Μπιτλίς, για να τιμήσει την 954η επέτειο της Νίκης του Μαλάζγκιρτ.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ερντογάν τόνισε ότι η νίκη αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο καμπής που καθόρισε τη μοίρα της Τουρκίας.
«Η Νίκη του Μαλάζγκιρτ, που κερδήθηκε πριν από ακριβώς 954 χρόνια, στις 26 Αυγούστου 1071, υπό την ηγεσία του Σουλτάνου Αλπ Αρσλάν, άλλαξε την πορεία της ιστορίας μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.
«Με αυτή τη νίκη, το τουρκικό έθνος έδειξε τη βούλησή του να κάνει την Ανατολία αιώνια πατρίδα του και έθεσε τα θεμέλια για την βαθιά του ύπαρξη που διαρκεί εδώ και χίλια χρόνια.»
Στις 26 Αυγούστου 1071, οι Σελτζούκοι νίκησαν τις μεγαλύτερες δυνάμεις των Βυζαντινών, ανοίγοντας την Ανατολία για μόνιμη τουρκική κυριαρχία.
Η επέτειος αυτής της μάχης, που συμβολίζει την ανθεκτικότητα των Τούρκων, συνδέεται με την πρωτοβουλία της Τουρκίας για την εξάλειψη της απειλής της PKK, που έχει ταλαιπωρήσει για χρόνια περιοχές όπου οι Σελτζούκοι προετοιμάστηκαν για μάχη.
«Σήμερα, το πιο σημαντικό μας καθήκον είναι να διατηρήσουμε ζωντανό το πνεύμα του Μαλάζγκιρτ και να μεταδώσουμε αυτή την ιερή κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Διότι το Μαλάζγκιρτ δεν ήταν απλώς μια μάχη, αλλά το σύμβολο της χιλιετούς αδελφοσύνης, της αγάπης για την πατρίδα και της θέλησης του έθνους μας να συνυπάρξει», δήλωσε ο Πρόεδρος Ερντογάν.
Τη Δευτέρα, ο Ερντογάν προήδρευσε επίσης σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Αχλάτ, στον νομό Μπιτλίς, σε ένα νέο προεδρικό συγκρότημα που άνοιξε πρόσφατα - το πρώτο σύγχρονο προεδρικό γραφείο εκτός Άνκαρα.
Το Αχλάτ υπήρξε το σημείο αναχώρησης του στρατού των Σελτζούκων πριν από τη Μάχη του Μαλαζγκιρτ, που βρίσκεται στο σημερινό Μους.
«Με αυτή την ευκαιρία, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συγχαρητήρια στο ευγενές μας έθνος για την επέτειο της Νίκης του Μαλάζγκιρτ στις 26 Αυγούστου», δήλωσε ο Ερντογάν.
Σημαντικές μάχες του Πολέμου της Ανεξαρτησίας έλαβαν χώρα τον Αύγουστο, δίνοντας στον μήνα τον ανεπίσημο τίτλο «μήνας των νικών», με την 30ή Αυγούστου να γιορτάζεται επίσημα ως Ημέρα της Νίκης στη χώρα.