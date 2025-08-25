Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Τουρκίας (MİT), Ιμπραχίμ Καλίν, συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ στο λιμάνι της Βεγγάζης, μία ημέρα μετά την άφιξη τουρκικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι.
Στρατιωτικές αντιπροσωπείες από την Τουρκία και τη Λιβύη πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της επίσκεψης του πλοίου TCG Kinaliada στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, με επικεφαλής τον Υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, επισκέφθηκε τον Χαφτάρ, τον αναπληρωτή διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, όπως ανέφερε το υπουργείο στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.
Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε πιθανές κοινές προσπάθειες υπό τον στόχο «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός».
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Τούρκος πρέσβης στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλίογλου.
Ο Χαφτάρ επισκέφθηκε επίσης το πλοίο TCG Kinaliada.
Για χρόνια, η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ηγείται προσπαθειών για την ενοποίηση του στρατού μέσω της «5+5» Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει πέντε αξιωματικούς από τη δυτική Λιβύη και πέντε από τις δυνάμεις του Χαφτάρ στην ανατολή.
Ο ΟΗΕ διαμεσολαβεί επίσης σε ξεχωριστές συνομιλίες που αποσκοπούν στη διεξαγωγή εκλογών για την άρση του πολιτικού αδιεξόδου μεταξύ δύο αντίπαλων διοικήσεων: της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις αρχές του 2022 και εδρεύει στη Βεγγάζη υπό την ηγεσία του Οσάμα Χαμάντ, η οποία ελέγχει την ανατολή και μεγάλο μέρος του νότου, και της κυβέρνησης Ντμπέιμπα στην Τρίπολη, που ελέγχει τη δύση.
Οι Λίβυοι ελπίζουν ότι οι πολυαναμενόμενες εκλογές θα τερματίσουν χρόνια πολιτικής διαίρεσης και συγκρούσεων, κλείνοντας το κεφάλαιο της μεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε με την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011.