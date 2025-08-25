Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Τουρκίας (MİT), Ιμπραχίμ Καλίν, συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ στο λιμάνι της Βεγγάζης, μία ημέρα μετά την άφιξη τουρκικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι.

Στρατιωτικές αντιπροσωπείες από την Τουρκία και τη Λιβύη πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της επίσκεψης του πλοίου TCG Kinaliada στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, με επικεφαλής τον Υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, επισκέφθηκε τον Χαφτάρ, τον αναπληρωτή διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, όπως ανέφερε το υπουργείο στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε πιθανές κοινές προσπάθειες υπό τον στόχο «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Τούρκος πρέσβης στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλίογλου.