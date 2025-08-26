Ο παλαιστινιακός λαός χρειάζεται «τη συλλογική μας δράση», δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την έναρξη μιας έκτακτης συνεδρίασης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) για τη Γάζα.

Μιλώντας στη συνάντηση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος της συνόδου, Φιντάν, δήλωσε: «Αυτό που χρειάζεται ο παλαιστινιακός λαός είναι η συλλογική μας δράση».

Προειδοποίησε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι ανεπαρκής χωρίς παγκόσμια δράση για να εξαναγκαστεί το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιδιώκει την ειρήνη αλλά την εξάλειψη της Παλαιστίνης. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί», είπε.

Η συνάντηση του OIC, υπό την προεδρία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, επικεντρώνεται στις συνεχιζόμενες ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και στοχεύει στον συντονισμό των θέσεων και των αντιδράσεων των κρατών-μελών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Φιντάν καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών υπουργών, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να συνεχιστούν ανεξέλεγκτες στην ιστορική αυτή πόλη.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 62.700 Παλαιστίνιους σε μια βίαιη επίθεση στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό που έχει επιβληθεί από το Ισραήλ.