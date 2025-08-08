Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα πραγματοποιήσει διπλωματική επίσκεψη υψηλού επιπέδου στην Αίγυπτο στις 9 Αυγούστου, η οποία περιλαμβάνει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και είναι η δεύτερη του υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο φέτος, μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) και του Αραβικού Συνδέσμου για τη Γάζα στις 23 Μαρτίου.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα επίσκεψη στην Τουρκία στις 4 Φεβρουαρίου. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Ιούνιο, κατά την 51η Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΟΙΣ στην Ιστάνμπουλ.

Η κρίση στη Γάζα ψηλά στην ατζέντα

Οι συνομιλίες στο Κάιρο θα εστιάσουν στις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση της πολυδιάστατης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Γάζα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες. Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και τον συντονισμό των προσπαθειών για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Φιντάν αναμένεται επίσης να υπογραμμίσει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών και ότι τα πρόσφατα βήματα του για προσάρτηση της Γάζας αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης για την Παλαιστίνη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 28 έως τις 30 Ιουλίου με τη συμμετοχή της Τουρκίας, και θα συζητήσουν τη συνεργασία για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης της Γάζας, μια πρωτοβουλία που η Τουρκία είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια συνόδου του ΟΙΣ στη Τζέντα νωρίτερα φέτος.